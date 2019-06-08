中職／頂替索沙先發輪值 包林傑投到見血吞敗

2019-06-08 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



包林傑。 擷圖自畫面 分享 facebook

富邦悍將隊洋投包林傑頂替索沙離隊後的先發輪值，但今晚初登板表現不如預期，悍將隊以2：9輸給統一獅隊，中止2連勝，兩隊排名未變，悍將隊仍暫居第2，領先獅隊1.5場勝差。

包林傑在4月底到悍將隊測試，獲留用在二軍待命，先發出賽4場、投21局，戰績1勝2敗、防禦率8.57，帳面數字不算好。

索沙轉戰韓職後，悍將隊將包林傑拉上一軍，今晚首度先發，投到手指破皮流血，3局下因3次保送、莊駿凱敲內野安打，單局失3分。

5局下包林傑再出狀況，面對首名打者莊駿凱投出保送，之後再被陳重羽、蘇智傑敲安，又掉1分。

此局包林傑沒有解決任何打者、提前退場，接替投手羅國華連投兩次保送、奉送1分，獅隊再靠郭阜林高飛犧牲打、黃恩賜安打及潘彥廷高飛犧牲打拿3分。

包林傑投4局，雖只被擊出4支安打，但投出5次保送，失6分皆為責失，吞下個人本季首敗。

獅隊此戰雖然只敲8支安打，但獲得5次保送，得分效益高，6局下再靠保送、陳重羽二壘打、捕逸及陳鏞基高飛犧牲打拿兩分，中止2連敗。

陳重羽單場擊出3安猛打賞、1分打點，另獲1次保送，獲選單場MVP。獅隊先發投手江辰晏投5.1局、被敲5安、失兩分，拿到個人本季第4勝（3敗）。