中職／王漢開球來真的 59歲依然有球速

2019-06-08 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



王漢今天為統一獅開球。 擷圖自畫面 分享 facebook 統一獅隊今天賽前舉行「傳奇洋將」活動，邀請1993年、單季22勝的洋投王漢擔任開球貴賓，捕手則是1994年出生的投手施子謙，「世代傳承」別具意義。

王漢在1993年加盟獅隊，當年便拿到22勝創下單季最多勝投紀錄，開啟「王漢神話」時代，直到1995年離開獅隊，短短3個球季在中職累積56勝。

1993年王漢幾乎投遍各隊無敵手，當時他曾表示，「不是為創紀錄而投，只是不想放過每一場贏球的機會」，當年在他拿到20勝後，有球迷下重注千萬元，賭他能不能拿到21勝。

創下中職紀錄後，曾有5支大聯盟球隊找上門，小熊隊最積極，也和獅隊聯繫，要求提出讓渡球員的賠償條件，但獅隊沒有放人，王漢當時說，自己最有興趣的球隊是蒙特婁博覽隊（現國民隊）。

在中職為了投出佳績，王漢刻意戒酒、保持作息正常、加強體能，俊國熊領隊陳一平曾說：「他被看重的不是贏球能力，而是比賽態度，到哪一隊都會受到歡迎。」

王漢很融入中職、台灣，特別到補習班報名學國語，希望可以把國語說得更溜，與球迷、隊友的感情更親，也和隊友學台語，最會說的一句話就是，「甲飽某」。

1994年拿到18勝，95年又有16勝到手，之後日職大榮鷹隊專程派人到台灣尋才，獅隊同意放人，據日本媒體報導，大榮開出簽約金、年薪各5000萬日圓（當時約台幣2700萬元）；王漢在中職拿到22勝的那年，中職洋將最高月薪只有6500美元。

今天回到熟悉的台南棒球場，王漢說，台灣人還是跟以前一樣很棒，「球場也變得更美了，我應該常回來才對」，開球時他毫不客氣，「速球」落地直達施子謙手套。

王漢在中職時期登錄生日是1964年1月13日，但他實際是1960年出生，這次來台在中職短暫「登錄」時重新修改，今年已經59歲。