中職／林泓育、朱育賢開轟猛打賞 猿對戰兄弟7連勝

2019-06-07 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



朱育賢。 報系資料照 分享 facebook Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊今天在洲際棒球場交手，雙方上演洋投對決，猿隊李茲以6局失1分表現比下萊福力，加上先發打線全員安打相挺，終場猿隊以7：2贏球，近期2連勝續居龍頭，也拿下對戰兄弟7連勝。

面對兄弟洋投萊福力，猿隊首局先有攻勢，柏納帝那安打後還盜上二壘，林泓育適時安打送回第1分。2局上又由陳俊秀的保送展開攻勢，陳晨威在一、三壘有人時揮出安打，將領先拉開為2：0。兄弟則在2局下藉由3支連續安打追回1分，但5局下滿壘的得分機會無功而返。

6局上猿隊朱育賢率先上場，轟出中外野陽春全壘打，本季第13轟出爐，保住聯盟領先地位，猿隊接著又靠保送和黃敬瑋的安打多添分數，取得4：1領先。第7局猿隊單局揮出4支安打追加2分，將領先擴大為5分差。

兄弟在7局下由陳子豪的安打敲回第2分，但8局上林泓育馬上討回失分，從江忠城手中轟出陽春全壘打，是他本季第11轟，最終猿隊就以5分差拿下勝利，全場共敲出13支安打，林泓育、朱育賢都繳單場3安且開轟的表現。

李茲今天主投6局，被掃出9支安打，投出2次保送，送出4次三振，僅失1分，拿下本季第4勝、對戰中信兄弟首勝。萊福力則是先發5.2局失4分，吞本季第6敗，今年對戰猿隊5場（4場先發）一勝難求、吞4敗。