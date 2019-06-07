中職／林益全雙響砲聯手陳仕朋好投 悍將轟倒獅

2019-06-07 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將林益全。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊今天作客台南球場對上統一獅隊，陳仕朋先發7局僅失1分，打線則揮出14支安打（3轟），其中林益全單場雙響砲，繳出3安「猛打賞」演出，終場悍將隊以7：1贏球，收下2連勝。

悍將隊此戰在2局上展開攻勢，林哲瑄揮出三壘打後，高孝儀掃出左外野2分全壘打，用本季首轟替球隊打下2：0領先。悍將隊在3局上由陳凱倫二壘打開啟攻勢，林益全也補上一支右外野2分砲。

獅隊在3局下靠3支接連安打追回1分，但攻勢沒能延續。悍將隊則在4局上又靠張正偉的二壘打追加1分，將比數改寫為5：1，也讓施子謙投不滿4局就被打退場。

5局上林益全率先上場再敲一支陽春砲，個人連兩打席開轟，是他生涯第11次單場雙響砲，本季累積12發全壘打，一度追上Lamigo桃猿隊朱育賢、並列聯盟第一，但朱育賢隨後在對上中信兄弟隊的比賽轟出個人本季第13轟，要回領先地位。

悍將隊在第7局持續有分數進帳，林益全安打後，蔣智賢掃出直擊全壘打牆的二壘打送回1分，悍將隊取得7：1領先。

陳仕朋今天先發7局，只被敲出4支安打，有2次保送，送出5次三振，失1分，本季第3度繳出至少投滿7局的優質先發，拿下本季第5勝，與統一獅隊潘威倫、Lamigo桃猿隊王溢正並列本土勝投王。

施子謙今天僅投3.1局，被敲出9支安打，失5分，寫個人本季最短先發，吞第4敗。潘武雄今天達成生涯1000場出賽里程碑，擔任先發第1棒，但4打數沒安打，吞下2K。