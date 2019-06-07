中職／追龍頭締個人紀錄 悍將勝兄弟

2019-06-07 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／綜合報導



悍將洋投羅力奪中職生涯第77勝，超越風神。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

富邦悍將隊力追勝績，同時也在創紀錄；昨晚林益全創下最快速三百支二壘打新猷，張正偉達成第一千場出賽，胡金龍則完成九百安挑戰，洋投羅力也奪中職生涯第七十七勝，聯手以七比四擊敗中信兄弟隊。悍將隊贏球後仍暫居第二，落後排頭猿隊一點五場，領先統一獅隊一點五場、兄弟兩場。

林益全昨役四局上擊出二壘打，送進追平分，中職生涯第三百支二壘打出爐，以卅三歲二○七天的年齡，成為史上最年輕達成三百支二壘打里程碑的球員。

本季林益全已先後完成生涯一百五十轟、一千五百安挑戰，昨天豎立二壘打障礙，只用一一四二場比賽、四八六○個打席、四三六四個打數達標，是史上最快紀錄。

林益全是史上第三位累積三百支二壘打的球員；歷年二壘打排行榜，退役球員張泰山三七七支居冠、兄弟彭政閔則有三○六支。在林益全敲安扳平比數後，林哲瑄再擊出安打攻下超前分，五局上張正偉二壘打、胡金龍全壘打又拿兩分；胡金龍單場三安猛打賞，連十五場比賽敲安，中職生涯累積九○二支安打。

剛拿下五月投手ＭＶＰ的羅力，昨役投六點二局、失三分，本季第五勝、四連勝、對戰兄弟跨季四連勝及單場ＭＶＰ一併到手。

羅力在中職打拚七年，累積勝投超越前兄弟象隊風神的七十六勝，歷年洋投獨居第二，第一人是前興農牛隊勇壯一○八勝。