中職／最快速300支二壘打 林益全率悍將搶勝

2019-06-06 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



悍將隊林益全。 報系資料照 分享 facebook 富邦悍將、中信兄弟隊今晚在台中洲際棒球場交手，林益全生涯第300號二壘打出爐，帶動團隊追分氣勢，悍將隊終場以7：4獲勝，剛拿到5月投手MVP的羅力，本季第5勝（3敗）、4連勝及單場MVP到手。

悍將隊林益全在4局上擊出二壘打，送進追平分，這也是他中職生涯第300支二壘打，成為史上第3位達標的球員；歷年二壘打排行榜，張泰山377支居冠、兄弟彭政閔則有306支。

33歲207天的林益全，是史上最年輕達成300支二壘打里程碑的球員，1142場次、4860打席、4364打數也是最少，達成速度最快；他本季已先後完成生涯150轟、1500安挑戰。

在林益全敲安扳平比數後，林哲瑄再擊出安打攻下超前分，5局上張正偉二壘打、胡金龍全壘打又拿兩分；今天是張正偉中職生涯第1000場出賽，胡金龍則達成中職生涯900安挑戰、連續15場安打。

6局上，悍將隊蔣智賢、林哲瑄、陳凱倫接連擊出二壘打，再攻進兩分；兄弟在7局下靠張志豪兩分砲追分。

悍將隊洋投羅力投6.2局、失3分，中職生涯累積77勝（44敗1中繼成功），超越前兄弟象隊洋投風神（76勝52敗11救援成功），獨居史上第7。

羅力在中職打拚7個球季，先後效力猿隊、義大犀牛、悍將隊，2015到17年連霸勝投王，15、17年都拿到16勝，累積勝投在歷年洋投排第2，第一人是前興農牛隊勇壯的108勝（85敗40救援成功）。

悍將隊贏球後，戰績仍暫居第2，落後排頭猿隊1.5場，領先統一獅隊1.5場、兄弟兩場。