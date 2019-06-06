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中職／補賽周賽程排定 桃園球場4戰最多

2019-06-06 16:19聯合報 記者婁靖平╱即時報導

補賽周賽程目前已排定，桃園球場還有4場補賽要打。 中央社
補賽周賽程目前已排定，桃園球場還有4場補賽要打。 中央社
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中華職棒上半球季截至目前為止，有9場例行賽因雨延賽，補賽周賽程目前已排定，桃園球場還有4場補賽要打，新莊、台中洲際棒球場各兩場，另有1戰在台南棒球場開打。

上半季原定賽程16日結束，補賽自18日起進行，獅、猿隊先在桃園交手，單周連6天都有補賽賽程。

猿隊4場補賽對手除了獅隊外，另有1場對戰中信兄弟（20日）、21、22都在主場迎戰富邦悍將隊。

中信兄弟在洲際有兩場補賽要進行，23、25日主場迎戰悍將隊，獅隊台南主場的補賽在25日舉行，迎戰猿隊。

中信兄弟棒球富邦悍將
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