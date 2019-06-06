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中職／上古神獸王漢多神？ 曾智偵：可以閉眼接

2019-06-06 14:59聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

王漢（左）與昔日搭檔曾智偵（右）重逢憶往事。圖／統一獅隊提供
王漢（左）與昔日搭檔曾智偵（右）重逢憶往事。圖／統一獅隊提供
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被稱作「上古神獸」的統一獅隊最強洋投王漢，今天再次在台灣球迷面前現身，一早抵達機場就有大批球迷接機迎接，他過去的捕手搭檔曾智偵也在記者會現身，回憶起王漢過去在中職的投球表現，他笑說，「我甚至可以閉著眼睛接。」

王漢在1993年來台加入獅隊，原本的譯名為「滿漢」，在熱身賽的狀況也不理想，曾智偵透露：「他剛來球團測試的時候，說實在我身為捕手，覺得他不怎麼樣，印象中不是那麼優，但在比賽就不一樣了。」

從滿漢改名為王漢後，他越投越好，在1993年拿下單季22勝，至今仍是中職紀錄，在中職3個球季間出賽102場，拿下56勝25敗，防禦率2.13。

王漢相隔超過20年返台。圖／統一獅隊提供
王漢相隔超過20年返台。圖／統一獅隊提供
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身為他當時的搭檔捕手，曾智偵表示：「在我擔任捕手的棒球生涯裡，他是讓我最輕鬆的投手，我比外角他就投外角，比內角就內角，我甚至可以閉著眼睛接，球絕對不會亂跑亂飄。」曾智偵也大讚：「他真的是中職難得的、非常傑出的投手。」

王漢相隔超過20年重返寶島，今天一看到曾智偵現身十分驚喜且興奮，他提到，好的投手需要搭配好的捕手，「曾智偵是我職棒生涯中遇到最好的捕手。」

目前54歲的王漢結束球員生涯之後，休息1年，之後在釀酒人隊體系當了8年教練後退休，但恐怕沒有人能繼承他強投的位置，王漢笑說，自己有7個女兒，沒有兒子，目前4歲半孫子雖然有在打棒球，但對投球興趣缺缺，即使平常有教他投球，孫子卻只喜歡打擊。

王漢中職棒球
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