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中職／高國慶邀當打擊教練 布雷沒把話說死

2019-06-06 13:26聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

高國慶（左）、布雷（右）相見歡。圖／統一獅隊提供
高國慶（左）、布雷（右）相見歡。圖／統一獅隊提供
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昔日獅隊強力洋砲「轟天雷」布雷，闊別11年後重返寶島，周末在台南棒球場與球迷見面之前，今天與王漢一同現身記者會，他過去的好戰友高國慶也親自北上給驚喜，還直言：「很希望請他來當我們球隊打擊教練。」

布雷在2006年加盟獅隊，展現長打破壞力，在中職樹立不少「布雷障礙」，在球員和球迷心中都留下深刻印象。當時才28歲的高國慶回憶，「布雷算是我們球隊的偶像，統一的球風也是因為布雷才改變的。」

高國慶指出：「球隊在攻擊上變得比較暴力，是因為我們看到布雷會模仿，連不被看好的7、8、9棒，也會想要像布雷一樣，我們的球風改變很大，這要感謝布雷。」

布雷則在當時就以天使隊強打「普荷斯」來稱呼高國慶，今天看著已40歲的他笑說：「因為高國慶是非常強壯的選手，看他的身材就知道。」布雷也透露，剛到球隊時，就看到高國慶的天份，很樂意幫助他，「對我來說，沒什麼比協助有天份的選手成為巨星更有成就感的事了。」

兩人過去並肩作戰時期，培養深厚感情，每當布雷敲出全壘打，高國慶也會成為他回到休息室後第一個送上「愛的抱抱」的隊友。

相隔11年又與布雷在台灣相見歡，高國慶表示：「不知道球隊有沒有準備合約書，我很想請他當我們球隊的打擊教練。」然而布雷退休後開始經營運輸業，目前事業有成，高國慶也知這想法難度很高，「公司如果要留他，應該要出高價。」

然而布雷將在本周日參與獅隊榮耀30活動，重返台南球場與球迷相見歡，高國慶說：「希望這幾天他到球隊，可以喚起更多球員的回憶，從低潮走出來，變成很勇猛的獅隊。」

對於高國慶提出請他擔任打擊教練的想法，布雷則是沒把話說死，他笑稱，不排除任何的可能性。

高國慶普荷斯中職
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