中職／獅傳奇洋將王漢、布雷抵台 昔日戰友現身

2019-06-06 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



（左起）高國慶、布雷、王漢、曾智偵。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

老球迷心中的「最強洋投」王漢及「轟天雷」布雷，受統一獅「榮耀30 傳奇洋將」活動之邀，重新踏上寶島，本周將現身台南棒球場與球迷相見歡。兩人今天清晨抵台，先在台北棒球場舊址小巨蛋參與記者會，老戰友曾智偵、高國慶都特地前來送驚喜。

王漢在1993至95年效力獅隊，第一個球季年就拿下22勝（5敗），至今仍是中職單季最多勝紀錄（1994年陳義信22勝），隔年他再拿18勝，95年則以16勝、防禦率1.88奪下該季防禦率王。

相隔超過20年再訪寶島，目前54歲的王漢在記者會上用中文打招呼，他提到，能回到台灣很開心，這裡的人都很友善，對於台灣的美食更是念念不忘，「我等不及要去夜市了，我很喜歡那裡的食物。」

統一獅傳奇洋將布雷、王漢（左起）。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

布雷則是在2006年起效力於獅隊，曾締造連7場開轟紀錄，連兩年拿下全壘打王，並在2008年中職全壘打大賽四輪轟出46發全壘打，樹立「布雷障礙」。如今在闊別11年後，帶著妻子一同來台，布雷也直言很開心。

獅隊今天在記者會上還安排驚喜，過去王漢的搭配捕手曾智偵，以及布雷昔日隊友、統一獅隊長高國慶特地到場，讓兩名傳奇洋將十分興奮，兩隊舊戰友在台上激動擁抱、聊了起來。