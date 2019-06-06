中職／韓職給索沙保證約 付悍將8萬美元轉隊費

2019-06-06 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



索沙加盟韓職也非只簽短約，明年保障薪資將達120萬美元，另有超過30萬美元激勵獎金，難怪中職留不住人。 聯合報系資料照 分享 facebook

富邦悍將隊洋投索沙回鍋南韓職棒，已向SK飛龍隊報到，據了解，悍將獲得8萬美元（約合台幣253萬）合約買斷金，這位33歲多明尼加好手加盟韓職也非只簽短約，明年保障薪資將達120萬美元，另有超過30萬美元激勵獎金，難怪中職留不住人。

索沙來台不到四個月就走人，在中職出賽12場，戰績8勝2敗、防禦率1.56，奪三振85次，以聯盟三冠王的身分跳槽飛龍，獲簽1.5年合約，加上後年選擇權，不難看出飛龍對這位過去在韓職7季投出68勝的強投，開出相當優渥的加盟條件。

索沙在悍將月薪推測3萬美元左右，轉戰飛龍年薪17萬美元，另有簽約金35萬美元，也就是說，他在接下來3/5球季保障收入52萬美元。

飛龍目前40勝1和20敗在韓職10隊排名第一，只領先斗山熊隊一場勝差，為了保住龍頭，來台挖角索沙付出不少代價，加上支付悍將合約買斷金在內，本季一共砸下60萬美元。

飛龍押注索沙的投球實力、長期韓職經驗，本來就不可能只簽短約，明年除了年薪漲到120萬美元，另外設定「優質先發」獎金，每場兩萬美元，以17場（約是完整球季一半先發場次）為上限；他若有辦法全部達標，將可進帳34萬美元，總收入將達154萬美元。

索沙過去在韓職期間，必須支付76萬美元稅金，目前還欠稅30萬美元，飛龍否認在合約之外幫他繳錢。

中職洋將的月薪普遍達到2萬美元以上，最低也有1.8萬美元，除非簽有保障約，實際薪資在台停留時間為主，不可能領到12個月，聯盟、球團基於合約保密的理由，從未公布各隊洋將身價。