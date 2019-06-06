MLB／第14輪被響尾蛇挑中 林家正：即刻展開協商

2019-06-06 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



穀保家商青棒隊出身的21歲好手林家正，今天在美國職棒選秀會第14輪被響尾隊選中，也是四年內第三次在選秀會榜上有名，這次排名最高；他表示，歷經過去三年兩度選秀會中獲選，很感謝也很感激，今年再次獲得青睞，被響尾蛇隊選中，與球隊的洽談將由美國顧問即刻展開。

林家正目前就讀亞利桑納州立大學，26日將滿22歲，響尾蛇在第14輪第422順位選人，可望和這位台灣好手達成加盟共識，他說：「希望能儘速有下一步的好消息。」

林家正2016年首次參加選秀會，被水手隊在第16輪選中，但放棄加盟，去年第29輪再被太空人隊挑選，決定繼續念大學，今年選秀順位超過前兩次，應該準備展開美職生涯了。

台灣過去未有球員透過選秀展開美職生涯，林家正今年在大學聯賽出賽56場（包括季後賽），打擊率2成99、全壘打9支、打點50分，很有機會成為第一人。

林家正強調，去年選秀結果不如預期，過去一年持續就不足之處進行加強、就貧乏之處進行修正，一切努力都是希望更符合球探、球隊的期待，獲得更高評價，很高興這一年來的付出，今天有所回報。

林家正表示，除了亞利桑納州大教練的指導，回台也受到教練、前輩的教導與指教，感謝讓他的棒球生涯「得以前進到這個階段的每一位」。

他說：「台灣是我的故鄉，不論在海外如何征戰，這塊土地讓我在休賽季期間能夠重新充電，這幾年在美國偶有遇到台灣球迷到場加油，由衷感謝這些熱情的球迷。」