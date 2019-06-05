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中職／伍鐸失去勝投王氣勢 8敗成為敗投王

2019-06-05 22:13聯合報 記者藍宗標╱即時報導

伍鐸近況陷入低潮，今天先發6.1局被揮出10支安打，吞下聯盟最多的第8敗。 聯合...
伍鐸近況陷入低潮，今天先發6.1局被揮出10支安打，吞下聯盟最多的第8敗。 聯合報系資料照
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中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰富邦悍將隊，陳子豪六局下從悍將洋投伍鐸的手中轟出陽春砲，成為致勝一擊，兄弟終場5：3獲勝；伍鐸從4月13日起，近八場出賽（七場先發）只有1勝7敗，悍將想拚上半季冠軍，必須趕快解決洋投戰力問題。

伍鐸近況陷入低潮，今天先發6.1局被揮出10支安打，包括六局下陳子豪（本季第七轟）、 七局下黃鈞聲（第二轟）陽春砲，失五分全是自責分，吞下四連敗，本季戰績掉到2勝8敗、防禦率5.29，穩居全聯盟最多敗投手。

伍鐸近三戰失分都超過五分、被安打都達二位數，合計19局被揮出31支安打，包括五支全壘打，失分多達20分（16分自責），完全找不到去年14勝奪下中職勝投王的氣勢。

兄弟洋投艾迪頓投七局，被揮出六支安打、失三分（兩分自責）奪勝，連四戰優質先發，戰績升至5勝3敗、防禦率5.15，獲選單場MVP。

悍將前兩局各得一分，兄弟三局下追回兩分，兩隊首次平手；兄弟四局下靠張志豪安打攻下超前分，悍將六局上再靠蔣智賢安打追成3：3，雙方第二度扯平，

但伍鐸六、七局下連挨全壘打，悍將還是送出江山，上半季排名雖居第二，領先排名墊底的兄弟只剩一場勝差。

伍鐸陳子豪
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