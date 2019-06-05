中職／尼克斯6局8K只挨2安 猿8：0完封獅

2019-06-05 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



尼克斯先發6局僅被擊出2支安打，封鎖獅隊攻勢。 聯合報系資料照 分享 facebook

Lamigo桃猿隊本周作客台南球場對上統一獅隊，尼克斯先發6局僅被擊出2支安打，封鎖獅隊攻勢，打線則揮出13支安打，包括林泓育本季第10轟和陳晨威生涯首支場內全壘打，終場以8：0完封獅隊，保住首位。

獅隊左投瑞安前一次對上猿隊，投出6局失1分的表現奪勝，今天再戰猿隊則是一開賽就遇亂流。猿隊從失誤開啟攻勢，藍寅倫、陳俊秀接連安打都帶有打點，滿壘時郭嚴文安打、林立高飛犧牲打又送回2分，猿隊先打下4：0領先。

瑞安進入第2局後狀況回穩，雙方維持4分差直到6局上，瑞安連投2次保送，在2出局後退場，猿隊洋砲柏納帝那從江承峰手中敲安打再添1分，7局上猿隊林泓育轟出陽春砲（本季第10轟）繼續搶分。

8局上陳晨威把球掃向中外野，快腿跑出一支場內全壘打，是他生涯第一支、中職史上第40支場內全壘打，前一次已是2016年8月18日，由中信兄弟陳子豪在新竹棒球場擊出。猿隊之後又靠林泓育的安打追加分數，將比數拉開至8分差。

尼克斯前一次對上獅隊，僅投5局失5分吞敗，今天第2度碰頭扳回一城，先發6局只被敲2支安打，送出8次三振，沒有失分，開季3連敗後拿下6連勝，也獲選單場MVP。王躍霖、黃子鵬、朱俊祥接手各投1局，聯手封鎖獅隊攻勢。

瑞安則是先發5.2局失5分（3分自責分），自5月復出拿下2連勝後，連3場出賽都吞敗。