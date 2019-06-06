日職／強打捕手時代來臨 日本國際賽優勢再現

雖然距離東京奧運還有一年以上的時間，不過已經有日本媒體在針對2020年奧運日本國家隊的陣容進行預測與分析。投手方面，除了菅野智之（巨人）、千賀滉大（軟銀）、岸孝之（樂天）、大瀬良大地（広島）等經驗豐富的強投之外，新生代的山本由伸（歐力士）、今永昇太（DeNA）也被預測有機會被帶進國家隊。

投手一向是日本的強項，無論質或量都有世界水準，也絕對會是2020年東京奧運日本隊爭奪金牌的最大屏障。不過，觀察現在日本職棒界的整體趨勢可以發現，捕手人才，尤其是具有攻擊力的捕手輩出，才是他們的最大亮點。

截至6月4日為止，森友哉仍以0.356打擊率高居太平洋聯盟打擊排行榜第一名，領先居次的隊友秋山翔吾0.333有一段不小的距離。日本職棒史上只有3名捕手拿過打擊王，分別是：2012年阿部慎之助（0.340）、1991年古田敦也（0.340）、1965年野村克也（0.320）。森友哉將挑戰史上第4人及太平洋聯盟相隔54年之久的捕手打擊王。

森友哉目前暫居洋聯打擊王，打擊率高達.356，還有6支全壘打，是過去少見到的強打型捕手。 福耳攝影 分享 facebook

森友哉原本就是受到高度期待的強打捕手，加上豪邁的揮棒風格，顛覆了許多人對捕手的刻板印象。去年是他加入職棒第5年球季，出賽136場，以0.275打擊率、16支全壘打、80分打點首度獲得洋聯最佳九人捕手獎，逐漸奠定他在西武隊的地位。今年在炭谷銀仁朗以FA轉投效巨人隊之後，森友哉的先發一號捕手更加穩固。雖然6支全壘打還稱不上是完全燃燒，不過考量到西武隊的投手戰力是洋聯最差，負責守備以及引導配球的森友哉必須承受更多壓力與負擔，而他依然能將打擊率一直維持在高檔，是大幅成長的地方。

另外就是今年竄起，堪稱中央聯盟第一號捕手的梅野隆太郎，阪神虎隊可以爬到目前聯盟第二名的地位，他絕對是關鍵人物。職棒第6年的梅野隆太郎，在大學時代就是日本國家隊的隊長，這幾年他的守備進步有目共睹，去年首度獲得金手套獎，今年盜壘阻殺率更是高達4成，排名央聯第二。更令人驚豔的是他的打擊有長足進步，今年打擊率一直穩定維持在3成以上，到4日為止0.318打擊率高居央聯第四名。另外長打表現也相當出色，有5支全壘打26分打點，不僅有濃厚機會繼去年之後蟬聯金手套獎，首度拿下最佳九人捕手獎的呼聲也相當高。

梅野隆太郎本季暫代原口文仁成為阪神主力捕手，結果打擊跟著大爆發，在守備上的表現也很出色！ 擷圖自維基百科／とらせん攝影 分享 facebook

梅野隆太郎的速度以捕手來說稱得上是快腿，今年球季有5次盜壘成功，還曾在4月9日對橫濱DeNA演出完全打擊，是日本職棒史上第69名完全打擊締造者，而捕手達成則是史上第4人，難度之高可以想見。

加上近兩年蟬聯中央聯盟最佳捕手獎的會澤翼（廣島）以及偶有適時一擊的甲斐拓也（軟銀），日本隊備戰年底世界12強以及2020年東京奧運，捕手的攻擊力的確不必太過擔心。

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過去日本隊稱霸WBC經典賽時有阿部慎之助、城島健司等強力攻擊型捕手，不過環顧這幾年國際賽的主力捕手：炭谷銀仁朗、小林誠司（以上巨人）、嶋基宏（樂天）、中村悠平（養樂多）都缺乏這樣的攻擊力。隨著近兩年有「強打捕手」陸續冒出頭，可望為SAMURAI JAPAN再度在國際大賽找回這項優勢。