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日職／強打捕手時代來臨 日本國際賽優勢再現

2019-06-06 07:00Hiyan

雖然距離東京奧運還有一年以上的時間，不過已經有日本媒體在針對2020年奧運日本國家隊的陣容進行預測與分析。投手方面，除了菅野智之（巨人）、千賀滉大（軟銀）、岸孝之（樂天）、大瀬良大地（広島）等經驗豐富的強投之外，新生代的山本由伸（歐力士）、今永昇太（DeNA）也被預測有機會被帶進國家隊。

投手一向是日本的強項，無論質或量都有世界水準，也絕對會是2020年東京奧運日本隊爭奪金牌的最大屏障。不過，觀察現在日本職棒界的整體趨勢可以發現，捕手人才，尤其是具有攻擊力的捕手輩出，才是他們的最大亮點。

截至6月4日為止，森友哉仍以0.356打擊率高居太平洋聯盟打擊排行榜第一名，領先居次的隊友秋山翔吾0.333有一段不小的距離。日本職棒史上只有3名捕手拿過打擊王，分別是：2012年阿部慎之助（0.340）、1991年古田敦也（0.340）、1965年野村克也（0.320）。森友哉將挑戰史上第4人及太平洋聯盟相隔54年之久的捕手打擊王。

森友哉目前暫居洋聯打擊王，打擊率高達.356，還有6支全壘打，是過去少見到的強打...
森友哉目前暫居洋聯打擊王，打擊率高達.356，還有6支全壘打，是過去少見到的強打型捕手。 福耳攝影
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森友哉原本就是受到高度期待的強打捕手，加上豪邁的揮棒風格，顛覆了許多人對捕手的刻板印象。去年是他加入職棒第5年球季，出賽136場，以0.275打擊率、16支全壘打、80分打點首度獲得洋聯最佳九人捕手獎，逐漸奠定他在西武隊的地位。今年在炭谷銀仁朗以FA轉投效巨人隊之後，森友哉的先發一號捕手更加穩固。雖然6支全壘打還稱不上是完全燃燒，不過考量到西武隊的投手戰力是洋聯最差，負責守備以及引導配球的森友哉必須承受更多壓力與負擔，而他依然能將打擊率一直維持在高檔，是大幅成長的地方。

另外就是今年竄起，堪稱中央聯盟第一號捕手的梅野隆太郎，阪神虎隊可以爬到目前聯盟第二名的地位，他絕對是關鍵人物。職棒第6年的梅野隆太郎，在大學時代就是日本國家隊的隊長，這幾年他的守備進步有目共睹，去年首度獲得金手套獎，今年盜壘阻殺率更是高達4成，排名央聯第二。更令人驚豔的是他的打擊有長足進步，今年打擊率一直穩定維持在3成以上，到4日為止0.318打擊率高居央聯第四名。另外長打表現也相當出色，有5支全壘打26分打點，不僅有濃厚機會繼去年之後蟬聯金手套獎，首度拿下最佳九人捕手獎的呼聲也相當高。

梅野隆太郎本季暫代原口文仁成為阪神主力捕手，結果打擊跟著大爆發，在守備上的表現也...
梅野隆太郎本季暫代原口文仁成為阪神主力捕手，結果打擊跟著大爆發，在守備上的表現也很出色！ 擷圖自維基百科／とらせん攝影
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梅野隆太郎的速度以捕手來說稱得上是快腿，今年球季有5次盜壘成功，還曾在4月9日對橫濱DeNA演出完全打擊，是日本職棒史上第69名完全打擊締造者，而捕手達成則是史上第4人，難度之高可以想見。

加上近兩年蟬聯中央聯盟最佳捕手獎的會澤翼（廣島）以及偶有適時一擊的甲斐拓也（軟銀），日本隊備戰年底世界12強以及2020年東京奧運，捕手的攻擊力的確不必太過擔心。

Hiyan製表
Hiyan製表
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過去日本隊稱霸WBC經典賽時有阿部慎之助、城島健司等強力攻擊型捕手，不過環顧這幾年國際賽的主力捕手：炭谷銀仁朗、小林誠司（以上巨人）、嶋基宏（樂天）、中村悠平（養樂多）都缺乏這樣的攻擊力。隨著近兩年有「強打捕手」陸續冒出頭，可望為SAMURAI JAPAN再度在國際大賽找回這項優勢。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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