日職／陽岱鋼昨開轟今休兵 宋家豪連5戰中繼成功

2019-06-05 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



日職交流戰（跨聯盟比賽）第二天，樂天隊繼續在仙台主場對決巨人隊，旅日好手宋家豪中繼一局無失分，成為太平洋聯盟首位奪下20個中繼點的投手，樂天終場4：2獲勝，兩隊在三連戰前兩戰扯平。

樂天面對巨人先發投手田口麗斗，二局下布拉許（Jabari Blash）、渡邊佳明安打攻下全場第一分，四局下渡邊、茂木榮五郎安打再下一城，以2：0領先。

巨人前五局掛零，六局上坂本勇人開轟，從樂天先發投手古川侑利的手中轟出陽春砲，本季第20轟出爐，穩居中央聯盟榜首。

樂天打完前六局2：1領先，旅日好手宋家豪七局上登板，面對四名打者被揮出一支安打，未失分完成中繼任務，奪下本季第20個中繼點，甩開日本火腿隊宮西尚生（19中繼點），獨居太平洋聯盟榜首。

宋家豪本季出賽29場，戰績1勝2敗19中繼成功、防禦率2.54，最近連續五戰中繼成功。

巨人八局上雖靠阿部慎之助、大城卓三、岡本和真安打攻下一分，追成2：2平手，但八局下牛棚狀況百出，被揮出一支安打、出現四次保送（一次觸身球），送掉兩分也送出江山。

陽岱鋼昨天對樂天首戰轟出陽春砲，成為巨人第一位在交流戰開轟的打者，今天卻沒有上場機會，從頭到尾坐板凳。