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中職／富邦連續4個半季B級 少索沙能拚倒猿隊？

2019-06-05 16:36聯合報 記者藍宗標╱即時報導

悍將在洋投索沙跳槽南韓職棒SK飛龍隊後，能否保住A級行列、甚至搶下總冠軍？ 記者...
悍將在洋投索沙跳槽南韓職棒SK飛龍隊後，能否保住A級行列、甚至搶下總冠軍？ 記者余承翰／攝影
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中職上半季120場球季賽打完91場，已經超過3/4，四隊之間最多只有3場勝差，富邦悍將隊排名暫居第二，落後Lamigo桃猿隊一場勝差，在洋投索沙跳槽南韓職棒SK飛龍隊後，能否保住A級行列、甚至搶下總冠軍，未來考驗只會愈來愈嚴苛。

中職從2009年起縮成四隊，過去20個半季打完前3/4賽事，從未出現排名第一、第四球隊只有三場勝差的戰況，今年競爭格外激烈，猿隊、悍將、統一獅、中信兄弟隊之間各只有一場勝差，會不會打到27日（表定上半季最後一戰）才出現季冠軍，將是接下來29戰最受矚目的話題。

悍將前身義大犀牛隊2016年奪下總冠軍，這支新軍前年接手後，連續四個半季都是B級球隊，排名第三、第四各兩次，勝率從未達到五成，前年下半季28勝32敗、勝率4成67已是最佳紀錄。

悍將本季打完前44戰，戰績22勝1和21敗，目前勝率5成12，最後16戰能否維持穩定表現，成為教練團傷腦筋的問題，畢竟索沙離台前，8勝、防禦率1.56、奪三振85次都是全聯盟第一，留下的大洞很難填補。

中職從2009年起，排名第一、第四球隊的最小差距出現在2014年下半季，當時兄弟隊奪下季冠軍，領先墊底的獅隊只有五場勝差。

至於差距最大紀錄是前年上半季，猿隊以絕對優勢封王，領先悍將多達22.5場勝差，也開啟連續四個半季封王紀錄（中職史上最長），悍將今年能否討回一口氣，未來情勢變化真的很難說。

中職富邦悍將統一獅
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