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索沙見錢眼開？ 該檢討洋將待遇何時才追上韓職

2019-06-06 07:00Dennis

中職球隊在季中撤換洋將早已不是新聞，但是近日幾起洋將撤換事件則是引起不少球迷與媒體關注，其中富邦悍將洋投索沙(Henry Sosa)選擇琵琶別抱回歸韓職最是備受討論，成為中職近期火線話題。

索沙(中)再次加盟韓職，主要就是因為韓職所開出待遇乃非中職球團可競價。 報系資料...
索沙(中)再次加盟韓職，主要就是因為韓職所開出待遇乃非中職球團可競價。 報系資料照
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索沙堪稱是今年職棒30年開季以來最令人驚艷的洋將，雖早在球季開打之初就有專家對他過去7季在韓職成績做出不少分析，且一般都認為索沙應該是能夠填補過去富邦所欠缺的先發漏洞，但誰都沒有想到，在中職打者近幾年打擊能力突飛猛進當下，索沙竟然能夠繳出先發86.2局，1.56史詩級ERA，並且在短短兩個月之內，就已為中職立下不少障礙，其壓制能力乃是史上罕見。

索沙在中職展現出殘殺打者身手，使他再次吸引住韓職球團目光，最後韓職球團也成功挖角索沙，富邦悍將被迫免洗這位現今最強投手。由於索沙轉戰韓職，導致原本堅固富邦先發洋投三本柱頓時失去一角，至於遞補上來的包林傑能否適時補上索沙空缺還待觀察。

然而，也因為有索沙出現，球迷們也難得見到等級更上層洋將在台獻藝，因此就光是以欣賞角度來說，索沙無疑是令台灣球迷另開眼界。而對於中職聯盟來說，索沙離去令聯盟失去一名刺激本土打者指標性人物，其所帶來正面效果，乃是非數據可量化，如果未來聯盟能夠爭取到類似索沙般更高等級洋將，相信對於提升聯盟水準是能夠有更進一步發展。

索沙願意再次加盟韓職，主要就是因為韓職所開出待遇乃非中職球團可競價。而當初，索沙願意降價屈就於中職，相信除了媒體所報導有關在韓國有欠稅疑雲外，另外就是韓職球團很早之前就把洋將名單給確定。索沙在失去韓職機會當下，雖有受到小熊隊春訓邀約，但最後還是選擇比較保險的中職作為落腳處。

索沙(中)在中職展現出的身手，使他再次吸引住韓職球團目光，最後韓職球團也成功挖角...
索沙(中)在中職展現出的身手，使他再次吸引住韓職球團目光，最後韓職球團也成功挖角。 擷圖自korealivesports
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早在今年1月份，當中華職棒4隊洋將都還尚未完全敲定時，韓職10支隊伍則是都已找好各隊所需洋將。而中職方面則是到了農曆年前春訓期間才確認所有洋將，由此可見，中職球團在網羅外籍球員時，除非有洋將願意回鍋，要不然幾乎都必須要等到日職和韓職之後，才能夠選到心儀球員，畢竟聯盟間待遇差距極大，而且就算是未與日職與韓職簽約球員，按照目前中職市場價，也未必負擔得起。

兩聯盟洋將薪資比一比。根據國內報導指出，中職洋將最高月薪是3萬美金，而韓職今年洋將基本年薪至少上看50萬美元，平均下來韓職洋將年平均薪資則是有百萬美金之多，其中又以斗山熊在洋將薪資上投資最多，高達385萬美金！而薪資總額最少是耐克森英雄隊可是也有到190萬美金之譜。

雖說目前中職對於洋將薪資無上限，且中職球團都沒有公布外援薪資，但一般估計他們月薪會在2萬美金左右，而頂級洋將如羅力與索沙等其月薪大約是3萬美元，就算如此也都無法跟韓職洋將待遇一較長短。此外，中職僅有少數洋將可以享受保障合約，對球團來說，好處是可以隨時釋出不符戰力洋將，但一旦挖寶找來如索沙般外援，想要令他抵擋住外國球團誘惑，那就十分困難。

索沙出走，受傷不僅是原球團富邦悍將而已，聯盟與球團應該設下更加完善洋將制度與環境...
索沙出走，受傷不僅是原球團富邦悍將而已，聯盟與球團應該設下更加完善洋將制度與環境 報系資料照
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總之索沙出走，受傷不僅是原球團富邦悍將而已，甚至所有關心中職球迷與中職聯盟，其實都因索沙事件間接受到傷害。在未來，聯盟與球團應該設下更加完善洋將制度與環境，好讓中職能夠吸引更多類似索沙等級洋將來台效力，這才能帶給本土球員更多正面刺激，進而有利於提升整體中職強度與可看性。

薪資韓國保險

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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