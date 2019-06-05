MLB／巨人延長賽退大都會 波奇成隊史第2位千勝教頭

2019-06-05 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



波奇(左)成隊史第2位千勝教頭。美聯社 分享 facebook 巨人在十局大戰中以9：3成功踢館大都會，今年賽季結束後就要退休的巨人教頭波奇（Bruce Bochy）拿下他執教此隊的第1000勝，加入傳奇鐵血總教練麥葛羅（John McGraw）的行列，成為隊史第二人。

兩隊都派出強投先發，巨人代表邦賈納（Madison Bumgarner）六局投完退場，所失三分全都發生在六局下，先被阿隆索（Pete Alonso）以陽春砲做為本季第20轟，成為大都會史上第二位能達成20轟的菜鳥，現在僅次於1983年史卓貝瑞（Darryl Strawberry）的26轟，後來邦賈納再被拉莫斯（Wilson Ramos）補上一發兩分彈，將自己的勝投資格讓出。

大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）一路投進第七局，用了103球的他在兩人出局、一壘有人時被換下場，接手的路戈（Seth Lugo）遭連敲兩支安打砸鍋，讓巨人把比數追平成3：3，雙方因此打進延長賽，辛德賈德同樣以無關勝負作收。

靠著五支安打和兩個保送，巨人在延長賽第十局收獲六分大局，送給波奇執教巨人的第1000勝，季前宣布今年帶完就要退休的他說，「我是幸運的人，在2007年做了好的決定來到這裡，這是一段驚人的旅程。」若加上教士時期，波奇需要再拿49勝，才可以達到總教練生涯2000勝的里程碑。