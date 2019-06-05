中職／一天兩戰狂攻52分 想偷局數釀大禍

邁入六月份的第一天，中華職棒進行了二場比賽，分別是中信兄弟在台中洲際球場出戰統一7-ELEVEn獅，及富邦悍將作客桃園球場對戰Lamigo桃猿。這二場賽事都打出超大比分，分別為19:7及16:10，兩場比賽總分都是26分，一起刷新今年單場最多得分紀錄。

今年目前進行了91場比賽，所有賽事的平均兩隊合計總分是9.93分，其中有超過一半的47場賽事合計不超過10分。扣掉這兩場賽事，其餘89場比賽中，更是只有4月10日的猿獅之戰總得分超過20分。簡單的說這天發生的一場比賽，平常可能是三連戰的雙方總得分。

中華職棒6月1日的兩場比賽都打出美式足球比數，實在是太過嚇人。 擷圖自中華職棒官方網站 分享 facebook

更誇張的是這樣的比分，在兩地開打的賽事中都發生了，讓這天單日就有52人次踏回本壘板得分。今年的比賽中，無論單日有幾場賽事，平均得分是15.86分。除了6月1日的比賽外，原本單日兩戰的最高得分是32分，同樣是由中信及Lamigo獲勝，只是交換了對手。單日三戰的最高得分是40分，還是遠低於52分。

另外這兩場比賽總共出現12支全壘打，也是單日最多轟的一天。其中兩場比賽各6支，並非由獲勝球隊一枝獨秀，而是四隊都有表現：富邦4支、中信及統一各3支、Lamigo2支。而且兩場比賽都出現滿貫全壘打，蔣智賢則是單場雙響砲，砲聲隆隆的一天，讓人彷彿回到2016年的超級打擊年。

許多打者棒子在近期開始陸續加溫，比賽更加砲聲隆隆， 聯合報系資料照片 分享 facebook

不過看看這兩場比賽的內容，其實不用太擔心是否打擊年又悄悄回到中職。當時造成打擊爆發的主要原因，被認為是用球的恢復係數過高，打者只要能碰到球都有可能不只是個平凡的飛球。因此即使是優異的投手，除非有很好的三振能力，否則都難逃被砲轟的毒手。

但是這兩場比賽，主要原因可能在於投手本身及教練調度。這兩場比賽只有Lamigo派出洋投先發，其餘三隊都派出本土投手掛帥主投，分別是富邦陳仕朋、統一洪心麒、中信黃恩賜。三位本土先發投手中，其中只有陳仕朋原本近況是較優異的，最後僅有他投滿5局。不過這場比賽他在3局時就開始不穩，6局時已經投超過90球，教練團竟然仍讓他繼續上場，造成危機時再考驗另外兩位年輕投手，形成一發不可收拾的大局，悍將一口氣就丟了10分。

悍將教練團捨不得讓陳仕朋投完5局就退場，6局造成危機後才倉促換投，結果讓對手攻勢一發不可收拾。 聯合報系資料照片 分享 facebook

Lamigo方面，因為前段10分的大局，早早取得14:3的領先，因此讓急需調整的陳禹勳上場，但他依然未恢復壓制能力，0.1局丟4分。較令人訝異的是，這場比賽猿隊大幅領先的情況下，還派出陣中出賽最多的黃子鵬登板，結果收到反效果，也有失分的情況。

另外一場統一中信之戰，內容就完全不同了。兩位先發投手原本近況就不佳，一開局就是雙雙失分，洪心麒更是投不滿4局就留下爛攤子給牛棚。但獅隊分別放上奧斯丁及林其緯，兩人在五月份出賽頻率高，早已是處於疲憊狀熊，而且都在有危機時上場，自然失分機率較高。不過最關鍵的是林威志的登板，他今年在二軍都不穩定了，一軍自然難期待有優異表現，單局狂掉8分，讓原本還有掙扎能力的獅子軍只能束手就擒。

統一獅洋投奧斯丁轉戰牛棚之後勞苦功高，每場都要備戰，上場後又常投不止一局，加上他是第一年在炎熱的台灣比賽，調度上還是需要多加注意。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中信兄弟先發投手黃恩賜本身近況就不理想，這場比賽投不滿五局，但是他們的牛棚是四隊中唯一表現正常。最主要就是教練團換投的時機點，除了Lamigo是在練兵外，悍將及統一都在有危機的時候換投，黃衫軍則是見好就收，搭配功能性的換投。因此牛棚投手登板時壓力比較小，比較有機會壓制對手。

不可否認比賽當然是結果論，但太瘋狂的一天兩戰52分絕對不是偶然，也不是打擊年再現。除了教練團想要藉領先調整球員外，如何避免投手頻繁出賽，讓投手減少壓力的情況下出賽，都是影響球員實力發揮的關鍵因素。尤其現在邁入戰況白熱化階段，又是炎熱的夏季，如何調節投手成為重點，可別因為投手因素再度形成打擊年。