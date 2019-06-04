中職／兄弟釋出洋砲里迪 洋投紐維拉待命先發

2019-06-04 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



兄弟洋砲里迪確定遭到解約。 聯合報系資料照 分享 facebook

中信兄弟隊洋砲里迪最近傳出地位不保，今天確定遭到解約，在中職一軍出賽33場，留下打擊率2成43、全壘打7支、打點20分的成績。

兄弟總教練伯納最近放出風聲，里迪如果打擊表現再沒有起色，離開中職已開始倒數，今天果然成為事實，結束短短不到兩個月中職之旅。

兄弟接下來將把紐維拉升上一軍，扛起先發任務。

紐維拉去年在一軍出賽12場（11場先發），戰績3勝4敗、防禦率5.11，投出一場無安打比賽，今年在二軍出賽五場（四場先發），投出2勝1敗、防禦率4.74。