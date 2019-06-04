日職／養樂多吉祥物「背骨」？燕九郎力挺洋聯球隊
日職交流戰（跨聯盟比賽）今天開打，中央聯盟排名墊底的養樂多隊作客札幌巨蛋，對日本火腿隊進行三連戰首戰，養樂多人氣吉祥物燕九郎今天更新部落格，力挺太平洋聯盟另五隊，希望他們痛宰央聯五隊，讓養樂多漁翁得利提升排名。
火腿最近七連不敗，目前戰績27勝3和24敗，在洋聯排名升至第二，落後樂天隊1.5場勝差。
反觀養樂多近況淒慘，前天5：2擊敗橫濱隊，總算終止隊史、也是央聯史上最長連敗紀錄，戰績22勝2和32敗在央聯墊底，落後榜首廣島隊多達11.5場勝差。
去年交流戰開打前，養樂多在央聯是B段班，18場跨聯盟比賽12勝6敗排名第一，球季賽結束時衝到央聯第二；燕九郎認為，去年交流戰雖是最佳球隊，但已成過去，今年還要繼續努力。
燕九郎今天表明立場，交流戰期間除了和養樂多交手的球隊，其他洋聯球隊全部力挺，希望藉由他們的力量，幫助養樂多提升戰績。
燕九郎說：「會打從心底好好幫這些洋聯球隊加油。」
【Swallows CREW #燕征】— 東京ヤクルトスワローズ公式 (@swallowspr) June 4, 2019
本日&明日と、札幌ドーム1階 南ゲート3横にて来場ポイント付与とピンバッジの先着プレゼントを実施します☆
開場後～5回裏終了まで！⚾
燕征企画の初開催となる札幌ドームでも、熱いご声燕をよろしくお願いいたします🔥
つば九郎も燕征中!!https://t.co/OpxDtWcelm#swallows pic.twitter.com/nHSPMP738n
留言