日職／養樂多吉祥物「背骨」？燕九郎力挺洋聯球隊

2019-06-04 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



養樂多隊吉祥物燕九郎。 擷圖自養樂多隊官方推特 分享 facebook 日職交流戰（跨聯盟比賽）今天開打，中央聯盟排名墊底的養樂多隊作客札幌巨蛋，對日本火腿隊進行三連戰首戰，養樂多人氣吉祥物燕九郎今天更新部落格，力挺太平洋聯盟另五隊，希望他們痛宰央聯五隊，讓養樂多漁翁得利提升排名。

火腿最近七連不敗，目前戰績27勝3和24敗，在洋聯排名升至第二，落後樂天隊1.5場勝差。

反觀養樂多近況淒慘，前天5：2擊敗橫濱隊，總算終止隊史、也是央聯史上最長連敗紀錄，戰績22勝2和32敗在央聯墊底，落後榜首廣島隊多達11.5場勝差。

去年交流戰開打前，養樂多在央聯是B段班，18場跨聯盟比賽12勝6敗排名第一，球季賽結束時衝到央聯第二；燕九郎認為，去年交流戰雖是最佳球隊，但已成過去，今年還要繼續努力。

燕九郎今天表明立場，交流戰期間除了和養樂多交手的球隊，其他洋聯球隊全部力挺，希望藉由他們的力量，幫助養樂多提升戰績。

燕九郎說：「會打從心底好好幫這些洋聯球隊加油。」