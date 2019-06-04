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中職／台南桃猿、獅隊之戰停賽 26日原地開打

2019-06-04 15:43聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中華職棒原定今晚六點半在台南球場進行的統一獅、桃猿之戰，受到大雨影響，聯盟提前在賽前三小時宣布取消比賽，延到26日（周三）原地進行補賽。

中職上半季累積10場補賽，將在18到27日連打九天消化比賽。

各隊目前進行44到48場比賽，排名依序是猿隊、悍將、獅隊、中信兄弟隊，最多勝差只有三場，本周排名隨時可能生變。

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