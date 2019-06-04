中職／台南桃猿、獅隊之戰停賽 26日原地開打

2019-06-04 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中華職棒原定今晚六點半在台南球場進行的統一獅、桃猿之戰，受到大雨影響，聯盟提前在賽前三小時宣布取消比賽，延到26日（周三）原地進行補賽。

中職上半季累積10場補賽，將在18到27日連打九天消化比賽。