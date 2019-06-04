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中職／洋投三本柱可能缺兩腳 悍將爭冠行情急墜

2019-06-04 07:00Ramos

9月30日，日本職棒讀賣巨人王牌投手菅野智之，當天對阪神虎之戰先發登板，賽前菅野智之在經紀人的陪同下，在客場甲子園球場包廂，與大聯盟紐約洋基高層會談，前後長達20分鐘；菅野智之有意未來挑戰大聯盟。

9月28日，韓國職棒起亞虎王牌投手梁玹種，當天對樂天巨人之戰先發主投，賽前梁玹種在經紀人陪同下，在客場釜山社稷棒球場包廂，與日本職棒火腿工作人員洽談，深談半小時；梁玹種的夢想是在日職投球。

別擔心，以上情節純屬虛構。

富邦悍將超強洋投索沙，今年球季在中職表現超級強勢，長期穩居聯盟投手三冠王，也吸引數支日職和韓職球隊目光。前天富邦悍將作客桃園迎戰Lamigo桃猿，當天索沙先發，賽前索沙與經紀人，在桃園球場包廂與韓職SK飛龍球團人員談了20分鐘。

前兩個純屬虛構的場景，幾乎不可能會發生在日職和韓職，但在中職出現，合不合乎情、理、法？球迷和球界人士心中各自有一把尺。即使索沙已在當下和SK飛龍談好加盟合約，即將離開，但先發當天出現這樣的情形，似乎有點「怪怪的」。

韓職SK飛龍球團平常跟中華職棒交流不多，這樣大喇喇地在賽前來挖角，實在有失尊重。...
韓職SK飛龍球團平常跟中華職棒交流不多，這樣大喇喇地在賽前來挖角，實在有失尊重。 記者侯永全／攝影
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一般而言，職棒先發投手當天為了全心備戰，賽前一律不接受媒體採訪，其他人也盡量不要去打擾，大部分先發投手賽前都會掛起耳機聽音樂，然後做自己的事和賽前準備工作，迎接比賽的來臨。

不過，索沙也挺厲害的，開賽後面對全聯盟打擊最強悍的桃猿，先發8局用了115球，只被擊出兩支零星安打，投出5次奪三振，沒有出現四壞球保送，無失分拿下本季第8勝，率領富邦悍將以5:0擊敗桃猿，上半季爭冠大有可為。

索沙在要離開台灣之前，還盡心地投了一場好比賽，在職業道德部份應該可以贏得球迷尊敬...
索沙在要離開台灣之前，還盡心地投了一場好比賽，在職業道德部份應該可以贏得球迷尊敬。 記者侯永全／攝影
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索沙投完後，隔天確定加盟SK飛龍，和富邦說再見，加上另一洋投伍鐸本季表現不理想，戰績2勝7敗、防禦率5.08、被打擊率0.307，投球內容不佳，若表現持續不振，富邦必須做好預備方案。

目前富邦有28歲美籍左投包林傑在二軍待命，但包林傑在二軍戰績不佳，出現4場都是先發，拿下1勝2敗、防禦率8.57、被打擊率0.348，29局投球出現14次四壞保送，控球和壓制力都不算理想。

悍將另一洋投伍鐸過去四個球季在中職的防禦率都是3字開頭，本季戰績卻是2勝7敗、防...
悍將另一洋投伍鐸過去四個球季在中職的防禦率都是3字開頭，本季戰績卻是2勝7敗、防禦率高達5.08，要不是包林傑狀況更差，他可能已經要準備打包了。 聯合報系資照片
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今年開季富邦洋投三本柱羅力、索沙和伍鐸是一大亮點，也是爭冠重要武器，如今索沙被挖角影響甚鉅，很難彌補如此大的戰力空缺，伍鐸投球狀態不如預期，能撐多久不無疑問，加上包林傑壓制力成謎，富邦洋投補強腳步要加快，才能維持爭冠競爭力。

富邦悍將伍鐸羅力

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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