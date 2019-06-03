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12強賽／中華隊備戰 13日確定7人教練團

2019-06-03 16:35聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中職13日進行將第二次備戰12強會議，將會確定教練團名單。 聯合報系資料照
中職13日進行將第二次備戰12強會議，將會確定教練團名單。 聯合報系資料照
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中華隊備戰11月進行的世界12強棒球賽，四天前首次召開選訓委員會，由猿隊教頭洪一中擔任總教練；中職秘書長馮勝賢今天表示，13日進行第二次會議，將會確定教練團名單，當天另一個議題是討論選訓計畫。

馮勝賢表示，洪一中正在思考教練人選，13日再和選訓委員最後確認，教練團名單包括洪總在內共有七人。

他說：「這次中華隊是總教練制，教練名單都由洪一中推舉，會不會有業餘教練人選，目前還不知。」

世界12強賽是中華隊挑戰東京奧運第一關，如果無法晉級，明年3月6搶1資格賽再拚，馮勝賢強調，這些都是13日選訓計畫的討論內容。

中華隊馮勝賢洪一中

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