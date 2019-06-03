中職／自辦選秀測試賽 味全龍開放報名

2019-06-03 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



味全龍開放選秀測試賽報名。 圖／味全龍提供 分享 facebook

味全龍球團發布新聞稿，6月14、15日將在台中體院（台中球場）舉辦首場職棒選秀測試賽，只要是現役甲組成棒球隊、黑豹旗64強參賽隊伍或高中木棒聯賽的選手，即日起至6月10日中午前都可以上網報名參加，活動採取免費，但報名球員需要提供個人近三年的賽事成績，並將在6/12中午公布入選名單。

領隊吳德威表示，希望對於職棒還有憧憬的選手，都能夠來報名參加，至於選在中職前舉辦，他回應，「我們希望挖掘更多被埋沒的棒球故事。」吳德威指出若是資歷較好的選手，一定要報名中職選秀，但一些過往可能欠缺機會或是尚未發光的選手，希望他們能夠來報名味全龍測試賽，「我們也能推舉更多人來參加中職的選秀。」

「我們自辦測試賽的目的僅是因為我們籌備組隊的時間比較緊迫，相較其他四隊我們需要爭取更多看見球員的機會，所以才有本次活動的進行。」吳德威說。為了吸引更多好手參加，我們本次測試賽沒有收取任何費用，只要報名通過，就有機會來吸引味全龍教練團的目光。

為提升報名效率，味全龍和STRIKE智慧棒球合作，現場會有各式棒球測試硬體，包含大聯盟規格等級的Trackman系統與STRIKE智慧棒球，可以精準掌握選手除了球技以外的身體素質，挖掘更多未來潛力之星。

總教練葉君璋也表示，本次測試賽希望能夠就先前教練團的觀察報告，透過現場體能測驗和實戰測試來檢視選手實力，最後再以觀察報告和數據應用來挑選出砂礫中的珍珠，此外本次測試賽事還吸引日本獨立聯盟的球員報名，也將會混入隊伍中來增強賽事強度。