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日職／帶五安好手感面對央聯 王柏融：做好揮棒

2019-06-03 08:15聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

火腿隊昨以八比五擊敗歐力士隊，台將王柏融單場敲出五支安打，創下日職生涯首次紀錄，也是個人職棒生涯第六次，明天開始要面對中央聯盟球隊，再度挑戰陌生投手，王柏融打算「做好自己」就好。

王柏融昨天在二、三、四局都從歐力士先發投手Ｋ-鈴木的手中揮出安打，分別面對滑球、速球、卡特，六局上面對齋藤綱記、八局上面對小林慶祐，都是將速球敲安，五打席五安打刷新個人成績，打擊率來到3成03，在太平洋聯盟排行榜也上竄到第六。

單場五安雖然是日職生涯第一次，不過王柏融在中職已打過五次，最近一次是2017年9月16日對中信兄弟，該年總計達成四次，另外三次都是對決統一獅，而在2016年對上中信兄弟時也有一次。

第一年挑戰日職的王柏融，至今出賽41場，其中有四場單場繳出至少三安的「猛打賞」成績，其中四安、五安各一次，對手都是歐力士，對戰打擊率4成47，是五支球隊中最高。

好不容易適應同聯盟的球隊，明天開始火腿隊將展開跨聯盟交流賽，王柏融又要再度面臨陌生投手考驗，他表示：「不要想太多，做好自己的揮棒就好，只要做好自己的揮棒，面對不同類型的投手也沒問題。」

火腿隊明起與中止16連敗的養樂多隊展開三連戰，接下依序對上阪神、廣島、巨人、橫濱、中日隊，六支不同球隊，其中有三個系列賽在自家主場，王柏融少了適應問題，不過他在札幌巨蛋打擊率僅2成22，是另一項課題。

王柏融歐力士

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