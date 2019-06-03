日職／養樂多16連敗的五大意外 有美麗也有悲傷

養樂多昨天在客場擊敗橫濱DeNA，拿下相隔21天之久的勝利，將連敗中止在16場，避免追平甚至超越由羅德於1998年所創日本職棒（NPB）最慘18連敗紀錄的尷尬窘境。

在6月1日敗給橫濱DeNA之後，養樂多以16連敗追平中央聯盟1970年紀錄，三週的時間不知勝利是何滋味，監督小川淳司的去留問題與引起討論。前中日龍隊監督落合博滿難掩驚訝地說：「沒想到會輸到這個樣子！」究竟這支去年中央聯盟第二，今年被看好具有爭奪優勝實力的燕子軍團，在16連敗期間出了哪些意外？

歷經16連敗以及既悲傷又美麗的諸多意外之後，養樂多終於在2日中止連敗。燕子軍團能立即振作，從4日開始的跨聯盟交流戰舞台開始反攻嗎？ 擷圖自養樂多官方網站 分享 facebook

一、壓力罩頂 攻守都失調

落合博滿指出養樂多最大的問題在於：「投手跟防守」。的確從數字上來看，養樂多在16連敗期間總計丟掉109分，單場失分高達6.81分，反觀平均單場得分只有3分。很明顯地受到戰績壓力籠罩，養樂多燕子真的急了，使得就連原本傲視全聯盟的強力打線都失靈。

攻擊原本是養樂多隊的強項，即使現在輸成這樣，團隊總得分246（央聯第二）、全壘打63支（央聯第二） 都還是名列前茅。不過在連敗期間卻打得綁手綁腳，5月30日對上職棒生涯首度先發的廣島隊20歲投手山口翔，差一點被無安打比賽，最後勉強擠出2支安打，但仍以0比13慘敗。6月1日在橫濱遭到菜鳥投手上茶谷大河生涯首場完封，以0：7完封敗。

二、傷兵一起歸隊 反打亂球隊節奏

養樂多隊2017年也曾吞下14連敗，那一年球季創下隊史單季最多的96敗，以墊底坐收。不過那一年是在7月1日到21日發生，今年發生時間提早了一個多月以上。

與2017年當時傷兵眾多的狀況不同，這一次主力打者青木宣親、山田哲人、雄平、村上宗隆都一路保持健康出賽。曾經一度因傷登錄抹消近兩個星期的洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）也與開季的第一棒坂口智隆共同於17日重返一軍，組成最佳打線，卻剛好從這個時間點左右進入連敗地獄。

對養樂多來說，真正比較大的傷兵影響是守護神石山泰稚，他在5月初就受傷下二軍調整，影響整體投手戰力的佈局。

三、打贏巨人後 氣勢從高峰轉衰

連敗從5月14日以4比9敗給廣島開啟。比較令人意外的是，在這之前養樂多剛在客場打敗巨人贏得系列賽，氣勢正好準備迎戰廣島攻頂，卻沒想到自此一落千丈。當時戰績排名還在中央聯盟第二，短短21天內已經掉到墊底。

四、連棒3連發 還是難逃連敗

養樂多「三劍客」青木宣親、山田哲人、巴倫汀（Wladimir Balentien）在5月26日對中日之戰連棒出擊3發全壘打，不過還是救不了養樂多，以8比10遭到逆轉，寫下11連敗。

三劍客繼4月25日對巨人之後演出本季第二度「連棒3連發」。同一組合三名打者單季兩度演出「連棒3連發」是日本職棒史上第4次，中央聯盟第1次。不過即使有「連棒3連發」華麗全壘打秀還是輸球，是繼2015年的樂天之後，也是第一次發生在10連敗以上的球隊身上。

五、村上宗隆竄出 成美麗的意外

雖然球隊陷入低迷，不過新生代強打村上宗隆這段期間的表現不受影響。5月29日對廣島擊出的3分全壘打一度幫助球隊逆轉，30日阻止被無安打比賽也是靠他。以不到20歲就擔綱先發第四棒並且擊出全壘打，村上宗隆是養樂多隊史第一人，在整個球界也是繼1987年的清原和博（西武）之後、相隔32年再度出現。村上宗隆累計0.230打擊率雖仍然偏低，不過14轟、41分打點都是養樂多第一，並且在明星賽票選獲得高票支持，對養樂多球迷而言應該是唯一的安慰，也是連敗之中最美麗的意外。

亂世出英雄！在養樂多兵荒馬亂的16連敗中，讓人看到村上宗隆這顆新星正要崛起。 擷圖自維基百科／沖田亮攝影 分享 facebook

最後，在日本職棒史上，超過14連敗以上的球隊，不僅從來沒有球隊拿過優勝，就連打進A級的都沒有，燕子軍團還有機會翻身嗎？去年他們拿下交流戰勝率第一，成為最後大反攻的基石。2019年的跨聯盟交流戰將從4日展開，剛中止連敗厄運的養樂多會不會重新找到他們的勝利方程式呢？