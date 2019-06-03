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日職／養樂多16連敗的五大意外 有美麗也有悲傷

2019-06-03 07:00Hiyan

養樂多昨天在客場擊敗橫濱DeNA，拿下相隔21天之久的勝利，將連敗中止在16場，避免追平甚至超越由羅德於1998年所創日本職棒（NPB）最慘18連敗紀錄的尷尬窘境。

在6月1日敗給橫濱DeNA之後，養樂多以16連敗追平中央聯盟1970年紀錄，三週的時間不知勝利是何滋味，監督小川淳司的去留問題與引起討論。前中日龍隊監督落合博滿難掩驚訝地說：「沒想到會輸到這個樣子！」究竟這支去年中央聯盟第二，今年被看好具有爭奪優勝實力的燕子軍團，在16連敗期間出了哪些意外？

歷經16連敗以及既悲傷又美麗的諸多意外之後，養樂多終於在2日中止連敗。燕子軍團能...
歷經16連敗以及既悲傷又美麗的諸多意外之後，養樂多終於在2日中止連敗。燕子軍團能立即振作，從4日開始的跨聯盟交流戰舞台開始反攻嗎？ 擷圖自養樂多官方網站
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一、壓力罩頂 攻守都失調

落合博滿指出養樂多最大的問題在於：「投手跟防守」。的確從數字上來看，養樂多在16連敗期間總計丟掉109分，單場失分高達6.81分，反觀平均單場得分只有3分。很明顯地受到戰績壓力籠罩，養樂多燕子真的急了，使得就連原本傲視全聯盟的強力打線都失靈。

攻擊原本是養樂多隊的強項，即使現在輸成這樣，團隊總得分246（央聯第二）、全壘打63支（央聯第二） 都還是名列前茅。不過在連敗期間卻打得綁手綁腳，5月30日對上職棒生涯首度先發的廣島隊20歲投手山口翔，差一點被無安打比賽，最後勉強擠出2支安打，但仍以0比13慘敗。6月1日在橫濱遭到菜鳥投手上茶谷大河生涯首場完封，以0：7完封敗。

二、傷兵一起歸隊 反打亂球隊節奏

養樂多隊2017年也曾吞下14連敗，那一年球季創下隊史單季最多的96敗，以墊底坐收。不過那一年是在7月1日到21日發生，今年發生時間提早了一個多月以上。

與2017年當時傷兵眾多的狀況不同，這一次主力打者青木宣親、山田哲人、雄平、村上宗隆都一路保持健康出賽。曾經一度因傷登錄抹消近兩個星期的洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）也與開季的第一棒坂口智隆共同於17日重返一軍，組成最佳打線，卻剛好從這個時間點左右進入連敗地獄。

對養樂多來說，真正比較大的傷兵影響是守護神石山泰稚，他在5月初就受傷下二軍調整，影響整體投手戰力的佈局。

三、打贏巨人後 氣勢從高峰轉衰

連敗從5月14日以4比9敗給廣島開啟。比較令人意外的是，在這之前養樂多剛在客場打敗巨人贏得系列賽，氣勢正好準備迎戰廣島攻頂，卻沒想到自此一落千丈。當時戰績排名還在中央聯盟第二，短短21天內已經掉到墊底。

四、連棒3連發 還是難逃連敗

養樂多「三劍客」青木宣親、山田哲人、巴倫汀（Wladimir Balentien）在5月26日對中日之戰連棒出擊3發全壘打，不過還是救不了養樂多，以8比10遭到逆轉，寫下11連敗。

三劍客繼4月25日對巨人之後演出本季第二度「連棒3連發」。同一組合三名打者單季兩度演出「連棒3連發」是日本職棒史上第4次，中央聯盟第1次。不過即使有「連棒3連發」華麗全壘打秀還是輸球，是繼2015年的樂天之後，也是第一次發生在10連敗以上的球隊身上。

五、村上宗隆竄出 成美麗的意外

雖然球隊陷入低迷，不過新生代強打村上宗隆這段期間的表現不受影響。5月29日對廣島擊出的3分全壘打一度幫助球隊逆轉，30日阻止被無安打比賽也是靠他。以不到20歲就擔綱先發第四棒並且擊出全壘打，村上宗隆是養樂多隊史第一人，在整個球界也是繼1987年的清原和博（西武）之後、相隔32年再度出現。村上宗隆累計0.230打擊率雖仍然偏低，不過14轟、41分打點都是養樂多第一，並且在明星賽票選獲得高票支持，對養樂多球迷而言應該是唯一的安慰，也是連敗之中最美麗的意外。

亂世出英雄！在養樂多兵荒馬亂的16連敗中，讓人看到村上宗隆這顆新星正要崛起。 擷...
亂世出英雄！在養樂多兵荒馬亂的16連敗中，讓人看到村上宗隆這顆新星正要崛起。 擷圖自維基百科／沖田亮攝影
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最後，在日本職棒史上，超過14連敗以上的球隊，不僅從來沒有球隊拿過優勝，就連打進A級的都沒有，燕子軍團還有機會翻身嗎？去年他們拿下交流戰勝率第一，成為最後大反攻的基石。2019年的跨聯盟交流戰將從4日展開，剛中止連敗厄運的養樂多會不會重新找到他們的勝利方程式呢？

養樂多

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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