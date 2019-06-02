中職 索沙八局未失分 悍將克猿

2019-06-02 20:56 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今晚在主場迎戰富邦悍將隊，這場「龍頭之爭」悍將隊推出王牌投手索沙對戰猿隊先發投手洪聖欽，索沙主投八局，僅被擊出兩支安打未失分，並演出五次三振，拿下單場最有價值球員。