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中職 索沙八局未失分 悍將克猿

2019-06-02 20:56聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

Lamigo桃猿隊今晚在主場迎戰富邦悍將隊，這場「龍頭之爭」悍將隊推出王牌投手索沙對戰猿隊先發投手洪聖欽，索沙主投八局，僅被擊出兩支安打未失分，並演出五次三振，拿下單場最有價值球員。

富邦悍將隊在第3棒胡金龍與第六棒林哲瑄相繼在六局上與七局上擊出兩分全壘打與陽春砲的火力支援下，終場富邦悍將以5比0完封桃猿隊。

富邦悍將張正偉滑回本壘得分，Lamigo桃猿隊捕手許禹壕刺殺不及。記者侯永全／攝...
富邦悍將張正偉滑回本壘得分，Lamigo桃猿隊捕手許禹壕刺殺不及。記者侯永全／攝影
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富邦悍將張正偉滑回本壘後翻滾，主審判定安全回壘。記者侯永全／攝影
富邦悍將張正偉滑回本壘後翻滾，主審判定安全回壘。記者侯永全／攝影
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索沙優值先發八局，封鎖猿隊打線。記者侯永全／攝影
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索沙主投八局，僅被擊出兩支安打未失分，並演出五次三振，拿下單場最有價值球員。記者...
索沙主投八局，僅被擊出兩支安打未失分，並演出五次三振，拿下單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
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富邦悍將胡金龍林哲瑄
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