親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

香港「古惑仔」李兆基肝癌病逝 享壽69歲

跳槽北京大學曾轟動學術圈 台籍教授霍德明不幸辭世

運動筆記用照片記錄不可思議的東京馬痛苦都是想像的 - 2019長野馬拉松
健行筆記綠野遊蹤內建搜尋軌跡(GPX)供其他同類型APP使用分享第一座百岳前的準備：大鐵杉、鹿林山步道
NBA賽事懶人包 (5月31日)賽事精華- 暴龍 vs. 勇士 (5月31日)

中職／索沙對猿隊大幹一番 模糊解讀可能最終戰

2019-06-02 20:42聯合報 記者藍宗標╱即時報導

索沙主投八局，僅被擊出兩支安打未失分，並演出五次三振，拿下單場最有價值球員。記者...
索沙主投八局，僅被擊出兩支安打未失分，並演出五次三振，拿下單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
分享

富邦悍將隊洋投索沙回鍋南韓職棒，看來已經倒數計時，他在擊敗猿隊奪下本季第八勝後，態度非常保守，被問到這是不是中職最後一戰，很低調說：「有可能，但也可能投更多。」

索沙先發八局只被揮出兩支安打，飆出五次三振，幫助悍將隊5：0獲勝，上半季排名仍居第二，但落後猿隊只剩一場勝差。

悍將、猿隊今天賽前，南韓職棒SK飛龍隊派人到桃園球場和索沙見面，他的經紀人也在場，並且拜會悍將隊副領隊陳昭如。

索沙強調「只是小聊，自己純粹當聽眾」，目前沒有結論，一切仍待協商，就看最後會不會有結果。

索沙本季出賽12場，目前八勝、防禦率1.56、奪三振85次繼續在全聯盟排名第一，穩居投手三冠王；他表示，今天比賽對球隊很重要，球季賽打到這個階段，投球已有一定的量，不會強求三振，不如讓對手打不出不營養的球，趕快出局比較重要。

前兩次對決猿隊只有一敗、防禦率5.27，索沙形容被猿隊「打得很累」，他說：「今天就是要用不一樣的方式大幹一番，隊友得了不少分，投起來比較自在。」

這位34歲多明尼加好手跳槽韓職謠言不斷，他表示，做任何決定前會全盤考量，還有比合約更重要的考量點，「我熱愛富邦，也感謝副領隊和隊上員工的照顧。」

悍將隊總教練陳連宏對索沙的表現讚不絕口，用「超優質先發」形容此役，他說：「對猿隊只被兩安，索沙是我看過中職數一數二的洋投。」

中職富邦悍將SK飛龍
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

中職／猿隊爭王關鍵期 陳禹勳又遭下放二軍

2019-06-02 17:18

中職／蘇智傑掃3安含致勝安打 獅隊4：3勝兄弟

2019-06-02 20:38

中職／邁向韓職前告別秀？索沙屠猿穩居三冠王

2019-06-02 19:59

日職／日高中最速男 火腿隊表明一定第一指名

2019-06-02 19:00

中職／蔣智賢雙響砲手感燙 教頭陳連宏：身體沒問題

2019-06-02 18:57

日職／養樂多終於贏了 揮別央聯最慘16連敗

2019-06-02 15:40

中職／王勝偉平手轟滿貫砲 兄弟灌19分中止4連敗

2019-06-02 03:51

中職／獅象打擊混戰 高國慶投手初體驗

2019-06-02 00:41

中職／滿貫砲重擊悍將 朱育賢：喜歡的球全力打

2019-06-02 00:15

中職／朱育賢滿貫砲帶動10分大局 猿勝悍將保領先

2019-06-01 21:46

中職／王勝偉滿貫砲率隊衝 兄弟中止4連敗

2019-06-01 21:14

中職／職棒生涯16年 高國慶投手丘初登板

2019-06-01 21:00

中職／藍寅倫改打7棒表現好 目標全勤想顛覆印象

2019-06-01 18:19

中職／暌違20年 味全龍再辦球迷見面會

2019-06-01 15:06

中職／羅力馴猿 悍將距龍頭1場

2019-05-31 23:58

12強賽／接中華隊教頭 洪一中先顧猿

2019-05-31 23:47

中職／兄弟4連敗 5月滑溜梯墊底

2019-05-31 23:40

中職／悍將拚登頂 陳連宏：選手都很拚

2019-05-31 22:55

中職／兄弟苦吞4連敗 5月勝率4隊最低

2019-05-31 22:54

中職／羅力7局失2分壓制暴力猿 悍將再贏就並列第一

2019-05-31 22:24

中職／四隊都有不安定因素 應變能力是爭冠關鍵

2019-05-29 07:00

日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

2019-05-28 07:00

中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

2019-05-28 07:00

日職／山川穗高全力開砲 挑戰巴倫汀60轟不是夢

2019-05-27 07:00

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

日職／王柏融首次單場5支5 跨場連6打席敲安

2019-06-02 15:44

NBA／勇士首戰踢鐵板 格林：湯普森很不爽

2019-06-02 08:58

日職／王柏融連五打席安打 追平陽岱鋼兩項紀錄

2019-06-02 15:25

NBA／利物浦歐冠奪金盃 詹姆斯股份暴漲7倍

2019-06-02 11:50

NBA／暴龍鐵粉德瑞克作風惹議 官方不鼓勵

2019-06-02 03:56

日職／一口氣上升9名 王柏融打擊榜排洋聯第6

2019-06-02 17:49

NBA／柯瑞屢創三分球紀錄 諾斯：他帶來變革

2019-06-02 13:39

NBA／實現童年夢想 雷納德：每場能投20球

2019-06-02 08:44

NBA／杜蘭特隨隊移動 柯瑞、格林表贊同

2019-06-02 12:28

NBA／熱門新秀膝蓋動刀 預計休息3到4週

2019-06-02 11:08

暴龍變身怪獸之王 給王者勇士的攻防難題

2019-06-02 17:52

NBA／不滿快艇違法招募雷納德 暴龍憤而舉報？

2019-06-02 17:35

日職／對戰打擊率4成47 王柏融成歐力士殺手

2019-06-02 16:25

法網／小威爆冷落敗 無緣追平大滿貫24冠紀錄

2019-06-02 05:06

MLB／前獅洋投費古洛 丟大都會轉播球評飯碗

2019-06-02 05:25

NBA／暴龍熱潮席捲多倫多 門票飆6萬美元破紀錄

2019-06-02 16:20

NBA／今夏有望簽頂級合約 華克：首選仍是黃蜂

2019-06-02 14:45

NBA／稱讚暴龍換防策略 柯爾：甚至很像勇士

2019-06-02 16:46

MLB／桑契斯敲第18轟 洋基連贏9個系列賽

2019-06-02 11:09

法網／另類球后對決 大坂直美輸了

2019-06-01 22:35

日職／又在京瓷巨蛋 王柏融隔44天第2轟

2019-06-02 00:31

MLB／老爸來電提醒 小葛雷諾無差別開轟

2019-06-02 10:46

法網／無力逆轉 大坂直美無緣16強

2019-06-02 00:35

歐冠盃╱利物浦擊敗熱刺 隊史第6度封王

2019-06-02 06:43

回應有線電視業者指控 ELEVEN SPORTS抗議

2019-06-02 00:35

中職／獅象打擊混戰 高國慶投手初體驗

2019-06-02 00:41

最難中籤「田中馬」 今年釋出40名公益跑者免抽籤

2019-06-02 15:12

MLB／勇士萊利生涯前16場8轟 史上第四人

2019-06-02 09:15

桃園EPRO RUN半馬 石門水庫7000人開跑

2019-06-02 14:55

法網／83年來希臘第一人 西西帕斯晉16強

2019-06-01 23:38

MLB／抽積水、打針治膝蓋 沙胖3日復出戰紅襪

2019-06-02 09:44

中職／猿隊爭王關鍵期 陳禹勳又遭下放二軍

2019-06-02 17:18

中職／索沙對猿隊大幹一番 模糊解讀可能最終戰

2019-06-02 20:42

日職／養樂多終於贏了 揮別央聯最慘16連敗

2019-06-02 15:40

日職／日高中最速男 火腿隊表明一定第一指名

2019-06-02 19:00

中職／王勝偉平手轟滿貫砲 兄弟灌19分中止4連敗

2019-06-02 03:51

MLB／今日戰績表 韋蘭德鎖運動家奪第9勝

2019-06-02 13:55

法網／無緣挑戰產後首冠 小威：很高興我來了

2019-06-02 11:34

中職／邁向韓職前告別秀？索沙屠猿穩居三冠王

2019-06-02 19:59

中職／滿貫砲重擊悍將 朱育賢：喜歡的球全力打

2019-06-02 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top