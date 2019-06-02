中職／索沙對猿隊大幹一番 模糊解讀可能最終戰

2019-06-02 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



索沙主投八局，僅被擊出兩支安打未失分，並演出五次三振，拿下單場最有價值球員。記者侯永全／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊洋投索沙回鍋南韓職棒，看來已經倒數計時，他在擊敗猿隊奪下本季第八勝後，態度非常保守，被問到這是不是中職最後一戰，很低調說：「有可能，但也可能投更多。」

索沙先發八局只被揮出兩支安打，飆出五次三振，幫助悍將隊5：0獲勝，上半季排名仍居第二，但落後猿隊只剩一場勝差。

悍將、猿隊今天賽前，南韓職棒SK飛龍隊派人到桃園球場和索沙見面，他的經紀人也在場，並且拜會悍將隊副領隊陳昭如。

索沙強調「只是小聊，自己純粹當聽眾」，目前沒有結論，一切仍待協商，就看最後會不會有結果。

索沙本季出賽12場，目前八勝、防禦率1.56、奪三振85次繼續在全聯盟排名第一，穩居投手三冠王；他表示，今天比賽對球隊很重要，球季賽打到這個階段，投球已有一定的量，不會強求三振，不如讓對手打不出不營養的球，趕快出局比較重要。

前兩次對決猿隊只有一敗、防禦率5.27，索沙形容被猿隊「打得很累」，他說：「今天就是要用不一樣的方式大幹一番，隊友得了不少分，投起來比較自在。」

這位34歲多明尼加好手跳槽韓職謠言不斷，他表示，做任何決定前會全盤考量，還有比合約更重要的考量點，「我熱愛富邦，也感謝副領隊和隊上員工的照顧。」

悍將隊總教練陳連宏對索沙的表現讚不絕口，用「超優質先發」形容此役，他說：「對猿隊只被兩安，索沙是我看過中職數一數二的洋投。」