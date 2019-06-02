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中職／邁向韓職前告別秀？索沙屠猿穩居三冠王

2019-06-02 19:59聯合報 記者藍宗標╱即時報導

富邦悍將隊洋投索沙本季對戰猿隊數據不佳，今天在桃園球場終於討回面子，先發八局只被揮出兩支安打，以優質內容幫助悍將隊5：0獲勝，上半季排名仍居第二（22勝1和21敗），但落後猿隊（23勝1和20敗）拉近到一場勝差。

索沙本季第八勝到手（8勝2敗），防禦率1.56、奪三振85次繼續在全聯盟排名第一，穩居投手三冠王。

索沙本季對統一獅隊4勝1敗、中信兄弟隊3連勝，但今天賽前對猿隊兩場先發投出1敗，而且防禦率達5.27，5月26日投5.2局失6分（4分自責）吞敗，也是本季最差內容，終止7連勝紀錄。

雙方相隔一周再對決，索沙今天一路壓制猿隊打線，飆出五次三振，未投出保送，用115球完成八局任務，唯一被攻占得點圈是六局下兩出局後陳晨威三壘打，再讓林立揮出游擊滾地球化解危機。

悍將隊面對猿隊先發投手洪聖欽，二局上蔣智賢保送後，林哲瑄安打加上林威廷犧牲觸擊、李宗賢高飛犧牲打攻下全場第一分。

悍將隊六局上攻勢再起，陳凱倫安打後，胡金龍轟出兩分砲，以3：0領先，七局上林哲瑄追加陽春砲（隊史第1600轟），擴大成四分領先。

猿隊一路掛零，悍將隊八局上再靠張正偉、胡金龍安打，搭配林益全高飛犧牲打攻下一分，猿隊無力改變戰局。

南韓職棒SK飛龍隊今天派人到桃園球場和索沙見面，他的經紀人也在場，並且拜會悍將隊副領隊陳昭如，這位33歲多明尼加好手回鍋韓職，答案愈來愈明顯。

胡金龍林哲瑄
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