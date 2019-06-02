親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記用照片記錄不可思議的東京馬痛苦都是想像的 - 2019長野馬拉松
健行筆記第一座百岳前的準備：大鐵杉、鹿林山步道皇帝殿東西峰O型
NBA賽事懶人包 (5月31日)賽事精華- 暴龍 vs. 勇士 (5月31日)

中職／王勝偉平手轟滿貫砲 兄弟灌19分中止4連敗

2019-06-02 03:51中央社 台北1日綜合報導

中華職棒中信兄弟隊1日在台中洲際球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，兄弟王勝偉5局...
中華職棒中信兄弟隊1日在台中洲際球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，兄弟王勝偉5局下一記滿貫砲，幫助球隊擴大領先差距，終場以19比7擊退獅隊。 （中信兄弟提供）
分享
中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由統一7-ELEVEn獅對中信兄弟，5局下在平手時，兄弟的王勝偉敲出滿貫砲，終場兄弟以19比7擊退獅隊，中止4連敗。

這場比賽形成打擊大戰，1局上獅隊的陳鏞基轟出2分全壘打，不過下個半局兄弟的吳東融也轟陽春砲，2局上獅隊的林祐樂也敲陽春砲，取得3比1領先。

4局下兄弟攻下大局，獅隊先發投手洪心騏出現2次保送，加上陳子豪安打形成滿壘，再連對張志豪、彭政閔投出觸身球、保送，擠回2分；投手換上奧斯丁，周思齊擊出高飛犧牲打，林明杰再敲1打點安打，這局共拿下4分，反倒以5比3領先。

不過下個半局獅隊也攻下4分，蘇智傑、陳重羽各敲1打點安打，林祖傑再轟出2分砲，已經連3天開轟，又以7比5超前。

5局下兄弟攻下2分追平後，王勝偉轟出滿貫全壘打，又翻盤形成11比7領先。7局下兄弟打了11個人次，共出現7支安打，包含里迪的3分砲，又攻下8分，取得19比7領先。

8局下獅隊派上野手高國慶登板投球，雖然被林明杰、王威晨敲出安打，不過沒有掉分，是本場獅隊唯一沒有掉分的投手。

終場兄弟以19比7擊退獅隊，中止4連敗，單場MVP由敲出滿貫砲的王勝偉獲得，今天5打數敲出2支安打，包辦4分打點。王勝偉已連2天開轟，他表示，「教練賽前有叮嚀要注意的地方，包括好球帶的設定，朝這方向去做，只想要確實擊球」。

王勝偉
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

中職／猿打爆悍將 穩住龍頭

2019-06-02 00:15

中職／獅象打擊混戰 高國慶投1局無失分

2019-06-02 00:41

中職／職棒生涯16年 高國慶投手丘初登板

2019-06-01 21:00

中職／朱育賢滿貫砲帶動10分大局 猿勝悍將保領先

2019-06-01 21:46

中職／王勝偉滿貫砲率隊衝 兄弟中止4連敗

2019-06-01 21:14

中職／暌違20年 味全龍再辦球迷見面會

2019-06-01 15:06

中職／羅力馴猿 悍將距龍頭1場

2019-05-31 23:58

12強賽／接中華隊教頭 洪一中先顧猿

2019-05-31 23:47

中職／兄弟4連敗 5月滑溜梯墊底

2019-05-31 23:40

中職／悍將拚登頂 陳連宏：選手都很拚

2019-05-31 22:55

中職／兄弟苦吞4連敗 5月勝率4隊最低

2019-05-31 22:54

中職／羅力7局失2分壓制暴力猿 悍將再贏就並列第一

2019-05-31 22:24

中職／悍將下周第5號先發？陳品學、游霆崴二選一

2019-05-31 19:32

中職／先讓洪一中專心帶猿隊 聯盟做強力後盾

2019-05-31 18:37

中職／挖角回韓職仍不明 索沙：享受在富邦打球

2019-05-31 17:55

版權授權費談不攏 約18萬戶將無法收看ELEVEN SPORTS

2019-05-31 17:29

日職／19歲大物投手拒MLB選秀 加入軟銀走不同的路

2019-05-31 11:20

中職／樂天巨人鎖定 索沙離隊倒數計時？

2019-05-31 10:13

MLB／大谷休兵無緣戰菊池 天使教頭：對不起日本球迷

2019-05-31 09:31

中職／四隊都有不安定因素 應變能力是爭冠關鍵

2019-05-29 07:00

日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

2019-05-28 07:00

中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

2019-05-28 07:00

日職／山川穗高全力開砲 挑戰巴倫汀60轟不是夢

2019-05-27 07:00

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

日職／王柏融4支2敲第二轟 火腿與歐力士12局言和

2019-06-01 17:30

NBA／上節目讚雷納德像喬丹 瑞佛斯遭聯盟罰5萬美元

2019-06-01 10:49

NBA／澳籃隊伍抓內鬼 安東尼意外成主角

2019-06-01 15:36

NBA／杜蘭特第二戰缺陣 伊古達拉傷勢檢查無礙

2019-06-01 09:21

NBA／決賽復出體驗氣氛 卡珍斯：不可思議

2019-06-01 10:12

NBA／2天前急尋老柯瑞暴龍球衣 德瑞克成功引爆話題

2019-06-01 11:22

NBA／G1收視率美國近10年新低 加國卻創紀錄

2019-06-01 12:05

NBA／首戰出師不利 湯普森：會像冠軍作出回應

2019-06-01 10:27

NBA／勇士背負輸不得壓力 伊古達拉：就像美國男籃

2019-06-01 11:56

MLB／柳賢振簽合格報價 道奇「後悔」變超值

2019-06-01 10:11

MLB／年輕洋基有看頭 紅襪教頭：連我媽都愛看

2019-06-01 08:09

MLB／看不到洋基車尾燈 紅襪再輸已落後8.5場

2019-06-01 10:28

NBA／籲勿對德瑞克矯枉過正 格林：與他互動挺好玩的

2019-06-01 10:54

日職／又是大阪巨蛋 隔1個半月王柏融敲第二轟

2019-06-01 15:14

NBA／雷納德續留暴龍有譜？外媒稱舅舅舉動透露玄機

2019-06-01 12:49

NBA／傷勢經診斷無大礙 伊古達拉預計不缺席G2

2019-06-01 10:40

NBA／詹皇經紀人稱華頓不適任 席佛證實對方曾出此言

2019-06-01 12:59

MLB／紅雀全場噓聲伺候布萊恩 小熊隊友也加入

2019-06-01 10:47

中職／職棒生涯16年 高國慶投手丘初登板

2019-06-01 21:00

MLB／柳賢振受封左手版麥達克斯 特殊習性曝光

2019-06-01 09:18

MLB／簽下哈波「人進來」 費城人票房逆勢成長

2019-06-01 08:12

日職／等了44天 王柏融再開轟

2019-06-01 17:01

NBA／湖人下季熱身賽行程曝光 預計與勇士4度交手

2019-06-01 14:25

深圳桌賽／鄭怡靜、林昀儒逆轉勝 收混雙第二冠

2019-06-01 14:50

日職／宋家豪挨轟仍奪第17中繼 並列洋聯領先

2019-06-01 16:51

法網／大賽400場史上首人 費德勒探索極限

2019-06-01 11:06

法網／另類球后對決 大坂直美不敵雙打球后止步32強

2019-06-01 22:35

MLB／按摩受傷遭戲稱家暴 柯瑞亞自貼影片澄清

2019-06-01 06:42

玉山盃／16歲飆速153公里 潘文輝成國內第一人

2019-06-01 21:18

玉山盃／單月3名高中生飆速150公里 國內棒壇首見

2019-06-01 15:22

中職／暌違20年 味全龍再辦球迷見面會

2019-06-01 15:06

玉山盃／高一潘文輝飆155公里本屆最速 畢業前挑戰160

2019-06-01 14:30

MLB／今日戰績表 大谷本季第三轟天使仍不敵水手

2019-06-01 12:56

法網／尋求連霸第一步 詹詠然混雙開紅盤

2019-06-01 08:51

中職／王勝偉滿貫砲率隊衝 兄弟中止4連敗

2019-06-01 21:14

MLB／「為她找回笑容」小熊外野手盼受傷小球迷健康

2019-06-01 09:11

MiLB／江少慶6局飆10K拿勝 旅美單場三振數生涯新高

2019-06-01 12:30

MLB／大谷翔平本季第3轟出爐 天使仍3比4不敵水手

2019-06-01 16:19

以信東中盃籃球賽開打 12支HBL勁旅參賽讓球迷飽眼福

2019-06-01 18:01

中職／朱育賢滿貫砲帶動10分大局 猿勝悍將保領先

2019-06-01 21:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top