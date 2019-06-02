中職／王勝偉平手轟滿貫砲 兄弟灌19分中止4連敗

2019-06-02 03:51 中央社 台北1日綜合報導



中華職棒中信兄弟隊1日在台中洲際球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，兄弟王勝偉5局下一記滿貫砲，幫助球隊擴大領先差距，終場以19比7擊退獅隊。 （中信兄弟提供） 分享 facebook 中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由統一7-ELEVEn獅對中信兄弟，5局下在平手時，兄弟的王勝偉敲出滿貫砲，終場兄弟以19比7擊退獅隊，中止4連敗。

這場比賽形成打擊大戰，1局上獅隊的陳鏞基轟出2分全壘打，不過下個半局兄弟的吳東融也轟陽春砲，2局上獅隊的林祐樂也敲陽春砲，取得3比1領先。

4局下兄弟攻下大局，獅隊先發投手洪心騏出現2次保送，加上陳子豪安打形成滿壘，再連對張志豪、彭政閔投出觸身球、保送，擠回2分；投手換上奧斯丁，周思齊擊出高飛犧牲打，林明杰再敲1打點安打，這局共拿下4分，反倒以5比3領先。

不過下個半局獅隊也攻下4分，蘇智傑、陳重羽各敲1打點安打，林祖傑再轟出2分砲，已經連3天開轟，又以7比5超前。

5局下兄弟攻下2分追平後，王勝偉轟出滿貫全壘打，又翻盤形成11比7領先。7局下兄弟打了11個人次，共出現7支安打，包含里迪的3分砲，又攻下8分，取得19比7領先。

8局下獅隊派上野手高國慶登板投球，雖然被林明杰、王威晨敲出安打，不過沒有掉分，是本場獅隊唯一沒有掉分的投手。

終場兄弟以19比7擊退獅隊，中止4連敗，單場MVP由敲出滿貫砲的王勝偉獲得，今天5打數敲出2支安打，包辦4分打點。王勝偉已連2天開轟，他表示，「教練賽前有叮嚀要注意的地方，包括好球帶的設定，朝這方向去做，只想要確實擊球」。