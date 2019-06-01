中職／朱育賢滿貫砲帶動10分大局 猿勝悍將保領先

2019-06-01 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今天在桃園棒球場捍衛龍頭，6局下由朱育賢的滿貫砲帶動，單局灌進10分，全場共掃出23支安打，先發9人全員安打，且除了柏那帝那外都有打點貢獻，終場以16：10擊敗悍將隊，又把領先勝差拉開為2場。

猿隊今天賽前只領先悍將隊1場勝差，今天面對悍將隊左投陳仕朋，前4局就揮出11支安打攻進4分，而悍將隊雖然只從李茲手中敲出3支安打，但攻回3分，包括蔣智賢在3局上的陽春砲（本季第3轟），5局打完猿隊4：3領先。

比賽進入6局下後，悍將隊投手大崩盤，猿隊靠4次保送擠回1分，朱育賢轟出右外野滿貫全壘打，是他本季第12轟、生涯第5發滿貫砲，一棒拉開差距，之後猿隊還連6棒揮出安打再添5分，單局猛攻14人次打下10分大局，將比數拉開為14：3。

悍將隊前6局只敲出3支安打，7局下接連出現3支安打攻回1分，林益全再從陳禹勳手中轟出中外野3分全壘打（本季第10轟），將比數追成7：14。

但8局下猿隊又有攻勢，陳晨威一上場就從黃亦志手中敲出右外野陽春全壘打，個人第4轟出爐，之後猿隊又靠林泓育、朱育賢和陳俊秀的3支連續安打追加1分。悍將隊在9局下雖有胡金龍敲陽春彈（本季第2轟）、蔣智賢掃2分砲（單場雙響砲），但改變不了戰局。

猿隊全場共掃出23支安打，攻進16分，其中陳晨威、朱育賢、藍寅倫都繳單場3安猛打賞顏出，朱育賢在6局下轟滿貫彈奠定勝基，也獲選單場MVP。李茲先發6局，被敲3安，投出5次保送，拿下勝投，陳仕朋則是先發5局失4分（3分自責分）吞敗。