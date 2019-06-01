中職／王勝偉滿貫砲率隊衝 兄弟中止4連敗

2019-06-01 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



兄弟靠王勝偉（右）5局下滿貫砲超前比數。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 統一獅、中信兄弟隊今晚在台中洲際棒球場交手，兄弟靠王勝偉5局下滿貫砲超前比數，打出6分大局，終場以19：7擊敗獅隊，中止4連敗，兩隊無勝差，但兄弟以千分之一勝率落後、仍排名墊底。

獅隊投手洪心騏首度上一軍，今天對兄弟先發，投完3局獅隊仍以3：1領先，但4局下遇亂流，投出4次保送、被陳子豪擊出內野安打，掉兩分、被追平後，留下滿壘戰況退場。

獅隊洋投奧斯丁接替投球，不過沒能止住失血，被周思齊擊出高飛犧牲打、林明杰敲安，再丟兩分。

兄弟先發投手黃恩賜表現也不理想，投4.2局、被敲7支安打，獅隊林祐樂、陳鏞基都從他手中開轟，失6分皆為責失。

兄弟在5局下再度追平，王勝偉在7：7平手、滿壘之際擊出全壘打，率隊超前比數，繼2016年5月27日於新莊棒球場砲轟猿隊陳禹勳後，個人生涯第2支滿貫砲。

王勝偉本季累積4支全壘打，5月敲出兩轟，昨晚棒打獅隊投手江辰晏，今晚再度開砲，連兩戰都有全壘打，也獲選這場比賽MVP。

王勝偉昨天敲3安，今晚又擊出關鍵的滿貫砲，他說：「賽前教練特別叮嚀，要設定好球帶，我只是朝這個方向去打，確實擊球。」

兄弟猛打，打到獅隊派出野手高國慶後援投球，王勝偉笑說：「他是我打球這麼久，遇到最強的投手，很榮幸、幸運輸在他的手上。」王勝偉8局下面對高國慶，擊出左外野方向飛球遭接殺出局。

獅隊林祖傑此戰5局上擊出兩分砲，個人連3戰開轟，中職本季第1人，前一次是獅隊陳傑憲（2018年8月7至10日）。

這場比賽兩隊各敲3支全壘打，兄弟吳東融首局下敲陽春砲，洋砲里迪7局下轟3分砲，兄弟靠3發全壘打攻進8分，隊史第7度單場打進19分（以上）。