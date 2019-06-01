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中職／藍寅倫改打7棒表現好 目標全勤想顛覆印象

2019-06-01 18:19中央社 桃園1日電

猿隊外野手藍寅倫。 聯合報系資料照
猿隊外野手藍寅倫。 聯合報系資料照
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Lamigo桃猿藍寅倫昨天雖然改打第7棒，但從羅力手中敲出3支安打，是桃猿表現最好的打者，因此今天仍維持第7棒；目前全勤的藍寅倫，想顛覆以往自己容易受傷的印象。

藍寅倫認為，之前對富邦悍將投手羅力打得並不好，因此從原本的第3棒調到第7棒，不過昨天從他手中敲出3支安打，還跑回桃猿全部的2分，賽後對羅力的打擊率從3成33上升到5成。

藍寅倫表示，昨天比賽對羅力的攻擊節奏比較好，但他說：「羅力是很好的投手，之前打不好是正常的，他在台灣也一直都表現很好，從他手中要拿到很多分數並不簡單。」至於今天比賽藍寅倫仍維持打第7棒，他則笑說，順了就不要換。

到今天賽前為止，藍寅倫出賽42場還是全勤，且狀況維持穩定，目前打擊率達3成52，他說：「這是好事，身體都還正常，也想證明自己做得到，我知道全勤不容易，但也想顛覆以往我比較容易受傷的印象，不是一定要全勤，至少全年度都對球隊有貢獻。」

藍寅倫指出，每年5月都會比較辛苦一點，因為天氣剛轉熱，需要慢慢習慣、調整，並說：「但只要撐過這個時期就好，每年5、6月都會這樣，這很正常，打不好就打不好，訓練還是要做。」

現在是上半季爭冠期，賽前桃猿只領先悍將1場勝差，不過藍寅倫表示，「這種時期更要順其自然，不要去想第幾名，反而會綁手綁腳，把握當下就好」。

藍寅倫羅力
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