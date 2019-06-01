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玉山盃／單月3名高中生飆速150公里 國內棒壇首見

2019-06-01 15:22聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

國內高中投手資質持續提升，今年光是5月舉行的王貞治盃玉山盃，一個月內已出現3名球速飆到150公里的青棒「火球男」，包括桃園市平鎮高中李晨薫（高二）、陳志杰（高一），以及新北市穀保家商潘文輝（高一），寫台灣棒壇新猷。

過去青棒投手球速可達150公里就已算難得，同一年要出產兩名「火球男」更是稀有，只有郭泓志、曹錦輝，以及謝榮豪、黃志龍兩對強投檔曾在高中時同期在正式比賽飆到150公里。如今高中投手均速不僅大大提升，今年就有3名投手同月飆速，寫史無前例的紀錄。

李晨薫去年高一時就曾投出150公里速球，今年升上高二仍維持水準，在月初的王貞治盃青棒賽也投到150公里；他的平鎮學弟陳志杰本周在玉山盃跟進，飆出生涯最速的150公里，穀保高一的潘文輝則是在玉山盃首戰就投到150公里，今天4強戰再飆到153公里，破高一生紀錄。

昔日中華青棒隊強投、現任富邦悍將隊球探沈鈺傑指出，與20年前自己高中時相比，現在投手球速進步太多，「以前投手球速只要有140公里就很迷人了。」

沈鈺傑提到，當年能投到140公里就已經算很快，左投丟到138公里左右就會引發話題，「當時整個高中，高一到高三加總，球速破140公里的真的沒幾個，包括可以投到150的郭泓志、曹錦輝，現在高中一支球隊能投到140公里的人數，就超過我那年代的全部了。」

日前現身玉山盃場邊觀戰的味全龍隊教練黃煚隆也直言，現在高中投手素質比過去進步許多，不少投手的球速都可以投到140公里以上，甚至有些投到145公里。

目前高中除了3名能投到150公里的「火球男」外，光是玉山盃參賽18隊的陣容中，粗估就有至少20名投手球速破140公里，包括幾名左投。

球速玉山盃王貞治盃
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