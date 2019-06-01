中職／暌違20年 味全龍再辦球迷見面會

2019-06-01 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



味全龍球迷見面會，吸引不少龍迷參加。圖／頂新國際集團職業棒球籌備處提供 分享 facebook 等了20年，味全龍再度舉辦球迷見面會，除了新任總教練葉君璋、教練黃煚隆、張泰山之外，共有黃平洋、羅世幸、陽介仁、陳大順等13位前龍將出席，吸引近千位龍迷參加，現場一片紅海，宣告龍魂再起、再出。

味全龍隊與頂新和德文教基金會合作，今天在彰化永靖鄉成美文化園舉辦首場球迷見面會，創辦人魏應充先生特別邀請了前總教練徐生明遺孀謝榮瑤女士參加。

魏應充對參與球迷說：「抱歉，讓您們久等了。」他特別感謝在味全龍重回中職的籌備過程中，不停給予支持與鼓勵的媒體朋友及球迷們，因為有大家的熱情，味全龍才有機會為台灣棒球更盡一份心力。

魏應充特別感謝師母謝榮瑤一路上的默默支持，不管是在籌備過程，還是今日龍迷回家活動，都有師母的支持與力挺，才能讓團隊不斷突破難關、往前邁進。

球迷回家，最引頸期盼的還是龍將，葉君璋、黃煚隆、張泰山、黃平洋、羅世幸、陽介仁、林光宏、陳大順、李明勳、蔡昆祥、黃自強、陳長陽、王建強等人，參與活動與球迷同樂，魏應充特別精心準備獎盃致謝，感謝他們過去為球隊的付出，也盼望未來能夠繼續給予球隊傳承，讓龍魂的精神光榮再現。

葉君璋、張泰山和黃煚隆也非常感謝球迷，「我們終於回家了！謝謝你們願意回家」，而黃平洋對於味全龍在20年後的復出也感到樂觀其成，上台後對球迷呼喊：「回家的感覺好不好？」更讓現場氣氛達到最高點。