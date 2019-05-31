親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

川普出席美空軍官校畢典 主持人唱名台灣、學員揮舞我國旗

運動筆記跑者必讀! 提升跑步經濟能力的策略 (Strategies to improve Running Economy)矛盾
健行筆記 五岳王冕：玉山之巔走跳羚羊Trip Antelope 【加羅湖】
NBA賽事精華- 暴龍 vs. 勇士 (5月31日)今日五大好球 (5月31日)

中職／兄弟苦吞4連敗 5月勝率4隊最低

2019-05-31 22:54聯合報 記者婁靖平╱即時報導

統一獅、中信兄弟隊今晚在台中洲際棒球場交手，獅隊以6：2獲勝，拿下對戰3連勝，兄弟苦吞4連敗，5月只拿到7勝（13敗），是單月勝率最低的球隊，目前戰績排名也墊底。

近16場比賽，兄弟吞下14敗，戰績排名從5月初的龍頭，跌落到墊底，目前獅隊以1場勝差排名在前。

此戰兩隊互有往來，兄弟首局下先馳得點，獅隊2局上攻占滿壘，莊駿凱擊出二壘打，送進兩分超前，兄弟在3局下靠王勝偉陽春砲扳平比數。

5局上獅隊再發動攻勢，莊駿凱先敲安，之後以潘武雄保送、盜壘及兄弟投手江忠城牽制一壘暴傳，攻下超前分。

獅隊林祖傑昨天在新莊球場砲轟富邦悍將隊投手林煜清，今晚6局上再敲出陽春砲，連兩戰開轟。

7局上獅隊以黃恩賜、蘇智傑安打及陳重羽三壘打，攻進第5分，9局上則靠保送、高國慶安打及對手守備失誤搶分。

獅隊先發投手江辰晏投5局、被擊出4支安打、失兩分（責失），投出8次三振、4次保送，拿到個人本季第3勝（3敗）。

去年江辰晏對兄弟先發6場拿3勝，曾在9月23日投出1安打完投勝（失兩分、無責失），今年前3次對戰雖吞下兩敗，但對戰防禦率出色，只有1.93。

兄弟此戰由蔡齊哲先發，投4局退場，之後由江忠城、鄭佳彥、王鴻程、鄭凱文、王奕凱、謝榮豪輪番上陣，但仍無法止住連敗延續；蔡齊哲承擔敗投，吞下4連敗。

金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

中職／悍將明拚登頂 陳連宏：選手都很拚

2019-05-31 22:55

中職／挖角回韓職仍不明 索沙：享受在富邦打球

2019-05-31 17:55

中職／樂天巨人鎖定 索沙離隊倒數計時？

2019-05-31 10:13

中職／先讓洪一中專心帶猿隊 聯盟做強力後盾

2019-05-31 18:37

MLB／大谷休兵無緣戰菊池 天使教頭：對不起日本球迷

2019-05-31 09:31

中職／羅力7局失2分壓制暴力猿 悍將明再贏就並列第一

2019-05-31 22:24

中職／悍將下周第5號先發？陳品學、游霆崴二選一

2019-05-31 19:32

版權授權費談不攏 約18萬戶將無法收看ELEVEN SPORTS

2019-05-31 17:29

日職／19歲大物投手拒MLB選秀 加入軟銀走不同的路

2019-05-31 11:20

中職／滿貫砲助悍將擒獅 林威廷英雄淚

2019-05-31 00:56

12強賽／洪一中掌兵符 蔗總、鑼總都配合

2019-05-31 00:37

中職／生涯第3支滿貫砲 林威廷：感謝自己奮鬥

2019-05-30 23:02

中職／暌違655天再開轟 林威廷滿貫砲屠獅落淚

2019-05-30 22:15

中職／古林睿煬何時上一軍 黃甘霖：最快上半季末

2019-05-30 19:38

中職／鑼總、蔗總異口同聲 全力配合中華隊

2019-05-30 19:00

中職／因陳品學下二軍 林煜清隔8個月再先發

2019-05-30 18:22

12強賽／猿參賽無關教頭 領隊：中職主導沒問題

2019-05-30 17:44

12強賽／中華隊6月中決定教練團 大名單7月出爐

2019-05-30 16:33

12強賽／若非洪總帶兵 吳志揚曾擔心猿參賽態度

2019-05-30 15:28

12強賽／中職不斷勸進 選訓會前等到洪一中點頭

2019-05-30 14:53

12強賽／中華隊總教練 確定由洪一中出任

2019-05-30 14:26

棒球／明星公益賽票僅賣4成 澎恰恰、許效舜號召認購

2019-05-30 14:20

少棒／滿貫砲擊退強敵 花蓮富源少棒隊揚名加拿大

2019-05-30 13:58

中職／前洋投羅曼遇翻船事故 幸運保住一命

2019-05-30 11:32

中職／四隊都有不安定因素 應變能力是爭冠關鍵

2019-05-29 07:00

日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

2019-05-28 07:00

中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

2019-05-28 07:00

日職／山川穗高全力開砲 挑戰巴倫汀60轟不是夢

2019-05-27 07:00

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00
看更多

熱門文章

NBA總冠軍G1／席亞康32分一路爆打勇士 暴龍118:109奪歷史首勝

2019-05-31 11:35

NBA／老經驗勇士柯瑞34分 首戰仍不敵菜鳥暴龍

2019-05-31 11:46

NBA／輸球又傷伊古達拉 柯爾：防守有夠糟

2019-05-31 12:39

NBA／隊史首場冠軍賽就贏球 暴龍成史上第四隊

2019-05-31 12:28

NBA／總冠軍賽初登板大爆發 席亞康比肩喬丹

2019-05-31 12:27

NBA／系列賽首戰踢到鐵板 柯瑞：不是世界末日

2019-05-31 15:36

日職／復出以來首扛3棒 王柏融敲1安火腿5連勝

2019-05-31 20:10

NBA／賽後與德瑞克有小衝突？ 格林：講幾句話而已

2019-05-31 15:12

NBA／多倫多迎接決賽首戰 暴龍舊將齊聚一堂

2019-05-31 14:25

NBA／最好的選擇！ 林書豪推薦杜蘭特去紐約

2019-05-30 17:19

去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

2019-05-31 07:00

NBA／總冠軍賽三分球累積破百 柯瑞史上第一人

2019-05-31 15:15

NBA／8年苦練熬出頭 暴龍席亞康為亡父圓夢

2019-05-31 15:09

NBA／席亞康手感發燙 勇士總教練：他哪都能投

2019-05-31 16:15

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

NBA／球迷凌晨飯店外放煙火 勇士球員回應沒聽到

2019-05-31 10:30

NBA／爭睹暴龍拚戰總冠軍賽 多倫多全城沸騰

2019-05-31 09:58

NBA／勇士系列賽首戰吞敗 柯爾執教時代第2次

2019-05-31 13:00

NBA／傳不滿延長合約獎金 丹東尼終止與火箭談判

2019-05-31 09:30

MLB／滿壘登板挨二壘安 陳偉殷後援沒踩住剎車

2019-05-31 07:56

NBA／未談論續約 暴龍總裁：雷納德正專注總冠軍賽

2019-05-31 17:53

NBA／加入鵜鶘有譜 狀元熱門威廉森與經紀簽約

2019-05-31 09:53

日職／19歲大物投手拒MLB選秀 加入軟銀走不同的路

2019-05-31 11:20

NBA／中鋒卡珍斯可上場 勇士總冠軍賽第一戰大利多

2019-05-31 03:54

中職／樂天巨人鎖定 索沙離隊倒數計時？

2019-05-31 10:13

MLB／界外球傷小球迷太心碎 小熊籲增設護網

2019-05-31 07:55

中職／挖角回韓職仍不明 索沙：享受在富邦打球

2019-05-31 17:55

籃球／本打算在達欣退休 田壘：願望已無法實現

2019-05-31 17:05

NBA／總冠軍賽今開戰 勇士客場拚開胡

2019-05-31 00:40

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-05-31 12:10

12強賽／洪一中掌兵符 蔗總、鑼總都配合

2019-05-31 00:37

中職／滿貫砲助悍將擒獅 林威廷英雄淚

2019-05-31 00:56

法網／逆轉拍落前球后 大坂直美：我像個挑戰者

2019-05-31 11:02

日職／宋家豪16次中繼成功 持續逼近洋聯排頭

2019-05-31 20:25

MLB／柳賢振5月神勇無敗 暫居全聯盟防禦率王

2019-05-31 17:06

MLB／大谷休兵無緣戰菊池 天使教頭：對不起日本球迷

2019-05-31 09:31

MLB／中繼無失分 王維中被大谷揮安

2019-05-31 00:58

法網／再度打滿三盤 謝淑薇女單第二輪落敗

2019-05-31 00:43

籃球／璞園富邦裕隆仍未表態 職籃還湊不齊4隊

2019-05-31 17:42

版權授權費談不攏 約18萬戶將無法收看ELEVEN SPORTS

2019-05-31 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top