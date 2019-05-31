中職／兄弟苦吞4連敗 5月勝率4隊最低

2019-05-31 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



統一獅、中信兄弟隊今晚在台中洲際棒球場交手，獅隊以6：2獲勝，拿下對戰3連勝，兄弟苦吞4連敗，5月只拿到7勝（13敗），是單月勝率最低的球隊，目前戰績排名也墊底。

近16場比賽，兄弟吞下14敗，戰績排名從5月初的龍頭，跌落到墊底，目前獅隊以1場勝差排名在前。

此戰兩隊互有往來，兄弟首局下先馳得點，獅隊2局上攻占滿壘，莊駿凱擊出二壘打，送進兩分超前，兄弟在3局下靠王勝偉陽春砲扳平比數。

5局上獅隊再發動攻勢，莊駿凱先敲安，之後以潘武雄保送、盜壘及兄弟投手江忠城牽制一壘暴傳，攻下超前分。

獅隊林祖傑昨天在新莊球場砲轟富邦悍將隊投手林煜清，今晚6局上再敲出陽春砲，連兩戰開轟。

7局上獅隊以黃恩賜、蘇智傑安打及陳重羽三壘打，攻進第5分，9局上則靠保送、高國慶安打及對手守備失誤搶分。

獅隊先發投手江辰晏投5局、被擊出4支安打、失兩分（責失），投出8次三振、4次保送，拿到個人本季第3勝（3敗）。

去年江辰晏對兄弟先發6場拿3勝，曾在9月23日投出1安打完投勝（失兩分、無責失），今年前3次對戰雖吞下兩敗，但對戰防禦率出色，只有1.93。

兄弟此戰由蔡齊哲先發，投4局退場，之後由江忠城、鄭佳彥、王鴻程、鄭凱文、王奕凱、謝榮豪輪番上陣，但仍無法止住連敗延續；蔡齊哲承擔敗投，吞下4連敗。