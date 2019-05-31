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圖／中職悍將兩全壘打轟退王溢正 5比1領先

2019-05-31 20:08聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

Lamigo桃猿今晚在桃園棒球場迎戰富邦悍將，派出王溢正擔任先發迎戰悍將先發投手羅力，悍將4局上林哲瑄與王正棠兩支全壘打將王溢正打退場，前4局打完悍將以5比1領先猿。

Lamigo桃猿先發投手王溢正。記者余承翰／攝影
Lamigo桃猿先發投手王溢正。記者余承翰／攝影
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富邦悍將王正棠4局上敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影
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富邦悍將林哲瑄4局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
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富邦悍將王正棠4局上敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影
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富邦悍將先發投手羅力。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手羅力。記者余承翰／攝影
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富邦悍將李宗賢（左）將盜壘的Lamigo桃猿林立（右）觸殺在二壘前。記者余承翰／...
富邦悍將李宗賢（左）將盜壘的Lamigo桃猿林立（右）觸殺在二壘前。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿陳晨威3局下敲出帶有一分打點的三壘安打。記者余承翰／攝影
Lamigo桃猿陳晨威3局下敲出帶有一分打點的三壘安打。記者余承翰／攝影
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富邦悍將方克偉2局上敲出兩分打點安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將方克偉2局上敲出兩分打點安打。記者余承翰／攝影
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富邦悍將王正棠4局上敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將王正棠4局上敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影
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王溢正富邦悍將林哲瑄
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