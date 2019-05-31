中職／先讓洪一中專心帶猿隊 聯盟做強力後盾

2019-05-31 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職秘書長馮勝賢（左）現身桃園球場，與洪一中（右）密談。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊總教練洪一中昨天確定接任世界12強賽中華隊教頭，今天繼續在桃園球場帶兵迎戰富邦悍將隊，他坦言，關於中華隊的相關安排，還需要多一點時間思考，先把重心全部放在帶猿隊。

洪一中原先婉拒出任中華隊教頭，但在中職不斷的勸進之下，才點頭接下這重擔，昨天由中職會長吳志揚正式公佈消息。而今天猿隊出戰悍將隊賽前，中職秘書長馮勝賢也到場和洪總密談。

洪一中指出：「秘書長有問我，要怎麼安排教練，我跟他說『再給我幾天』，從一開始到現在，我都沒考慮過這個問題，我到現在思緒都還不是很明朗。」

在總教練出爐之後，下一步就是由洪一中提出教練團名單，7月中職明星賽前再決定初步球員名單，洪一中說：「選手比較複雜一點，需要比較長一點的時間，教練團可以先確定，這比較容易。」洪總表示，提出教練團名單之前，也要先徵詢對方想法，預計也要等到下禮拜。

身兼猿隊教頭和中華隊總教練的雙重身份，加上目前正值猿隊爭取上半季冠軍的關鍵時期，洪一中直言：「現在還是全部都先以這隊（猿隊）為主。」其他關於中華隊需要擔心的事，會先往後挪，目前這時間，也把聯盟可以幫忙的事交給聯盟處理。