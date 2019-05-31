中職／挖角回韓職仍不明 索沙：享受在富邦打球

2019-05-31 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊洋投索沙。記者余承翰／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊洋投索沙被視為近年中職最強洋投，本季來台後也不斷傳出有韓職球隊想挖角，今天又有韓媒報導指出，目前有不只一隊爭取索沙，對此索沙本人表示，自己知道的訊息跟大家都一樣，目前也還未被通知和其他球隊簽約。

根據韓媒今天的報導，索沙經紀人透露，目前有2隊積極與他接觸，其中一隊可能是樂天巨人隊，索沙預計會在這兩周做出決定。而今天悍將隊在桃園球場對戰Lamigo桃猿隊，索沙賽前受訪時也直言，今天自己一早起床就收到大量的訊息，但自己所得到的資訊跟大家都一樣。

索沙提到，自己目前還在富邦悍將隊，「對我來說，會不會被其他球隊簽下，這是之後的事，自己目前就是把握在這聯盟的時光，目前在這裡投球，就盡自己所能。」他也強調：「我愛富邦、愛我的隊友們，他們是我有過最棒的隊友。」

正巧昨天索沙在個人社群網站上貼出自己在韓職時的投球影片，引發聯想，索沙笑說，是因為很喜歡自己的球速，有人貼了影片給他，自己看到這樣的影片，看了很開心，就貼出來了。

本季索沙在中職大殺四方，出賽11場，拿下7勝2敗，共送出80次三振，防禦率僅1.72，是目前聯盟勝投、防禦率、三振「三冠王」。

儘管不斷有可能被挖角的傳聞，索沙沒受影響，他說：「我來到這裡後，這些訊息都是透過媒體得知，對我來說，每天都很享受來到球場的準備，我也很享受在這支球隊打球。」