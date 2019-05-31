版權授權費談不攏 約18萬戶將無法收看ELEVEN SPORTS

2019-05-31 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲。圖／ELEVEN SPORTS提供 分享 facebook 國內運動賽事頻道ELEVEN SPORTS近年來與部分有線電視系統業者協商版權授權費未果，明天起約有18萬戶有線電視收視用戶將無法繼續收看，也有外界聲音傳出是ELEVEN SPORTS變相漲價，對此該台台灣區總經理康小玲說：「我們只是要爭取合理的版權授權費用。」

ELEVEN SPORTS自2017年來台經營，一開始以不收費方式讓外界認識頻道，第二年起才開始調整版權授權費，每戶收取1.5元，但仍與其他頻道收取費用有段落差，今年則希望調整到每戶5元，避免鉅額虧損，但與部分有線電視業者仍無法達成共識。

目前ELEVEN SPORTS轉播的運動賽事，棒球部分有中職Lamigo桃猿、統一7-ELEVEn獅隊所有主場賽事與中職二軍比賽，籃球則有NBA、寶島夢想家賽事，足球也有英超、歐洲國家盃等。

不過與部分有線電視系統業者協商未果，明天起將有約18萬用戶無法透過有線電視觀看該頻道，6月1日起開始斷訊的主要以新北市板橋、土城區為主要用戶的大豐及台灣數位寬頻有線電視，以及高雄左營、三民區為主的心高雄有線。

至於中嘉旗下的12家有線電視系統，目前則因合約問題將延展授權一個月，ELEVEN SPORTS盼能在六月底前達成共識，若是協商破裂，可能也會再有120萬用戶無法繼續收看。