日職／19歲大物投手拒MLB選秀 加入軟銀走不同的路

2019-05-31 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



史都華(中)。 擷圖自福岡軟銀隊官方推特 分享 facebook 美國19歲「大物」新秀投手史都華（Carter Stewart）放棄大聯盟選秀，與日職軟銀鷹簽下六年合約，下周一即將在福岡舉辦加盟記者會，談到這條異於常人的職棒路，他說：「談得越多，我就越覺得這是個很棒的主意，我不知道會發生什麼事，但我希望有一天也有人會同意我這是個好主意。」

史都華曾在去年選秀由勇士的首輪第八順位選中，但因手腕傷勢疑慮未能談成合約，他可在今年再次投入選秀，但最終決定遠赴日本，從軟銀二軍展開職棒生涯，消息一出令全美棒壇震驚。

史都華表示，「我希望我能為年輕球員開啟一個新的機會，這是一條完全不同的道路，我不知道會發生什麼事，但我希望有一天也有人會認同這是個好主意。」

史都華透露，與軟銀球團的接觸從4月展開，他們看了他的投球，對他很有興趣，在他與父母造訪日本福岡，看看這座城市、球場設備後，開始進入正式的洽談。

史都華說：「這是漫長的過程，時機點也很詭異，但最終我做出決定，我想去那裡打球。」他的經紀人波拉斯（Scott Boras）表示，這為球員提供了重回校園、再次參加選秀以外的選項，「他的決定打開了很多視野，我們能看到在日本、韓國還有許多不同的機會，那都是成熟的聯盟，也有球員養成的文化。」

波拉斯說：「我不是說美職體制正在走下坡，我們還是養成了許多成功的投手，但日、韓職棒同樣也養成了不錯的大學、高中投手。」軟銀球團表示，史都華將先到二軍基地報到，預計明年才有可能在一軍登板。