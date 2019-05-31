MLB／大谷休兵無緣戰菊池 天使教頭：對不起日本球迷

2019-05-31 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大谷無緣先發對決菊池雄星。 擷圖自sn_mlb推特 分享 facebook 天使今天出戰水手，賽前先發打線一公布引起現場媒體嘩然，西雅圖時報記者迪維許（Ryan Divish）就說：「總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）得給來到現場的日本媒體一個解釋了。」奧斯穆斯此役並未將大谷翔平排進先發，無緣對決高中學長菊池雄星。

西雅圖T-Mobile球場今天湧進大批日本媒體和球迷，就是相準這場花卷東高校的學長與學弟對決，但奧斯穆斯排出的先發打序並未回應期待，大谷翔平休兵，改由陸克洛伊（Jonathan Lucroy）擔任先發指定打擊。

奧斯穆斯解釋，未讓大谷先發，是因為他傾向讓大谷在周末對戰另外兩名左投，「日本球迷現在可能不喜歡我，告訴他們，我很抱歉。」大谷今天未對左投菊池先發，但預計在系列賽第三戰和第四戰進入打線，對戰左投米隆（Tommy Milone）和岡薩雷斯（Marco Gonzales）。

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）也被問到，對於這場同鄉對決破局是否感到失望？他表示，「我只擔心我們25人名單內的球員，我不需要擔心奧斯穆斯的事，反正他還是排了楚奧特（Mike Trout）。」

奧斯穆斯的調度確實讓許多媒體與球迷都失望，不少人留言，「如果是索夏（Mike Scioscia）就會讓大谷先發」，「當你決定今晚要帶著家人來到球場，花了大筆錢買門票、停車、買食物，但奧斯穆斯決定做出這樣的調度。」