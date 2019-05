MLB／大谷休兵無緣戰菊池 天使教頭：對不起日本球迷

大谷無緣先發對決菊池雄星。 擷圖自sn_mlb推特 分享 facebook 天使今天出戰水手,賽前先發打線一公布引起現場媒體嘩然,西雅圖時報記者迪維許(Ryan Divish)就說:「總教練奧斯穆斯(Brad Ausmus)得給來到現場的日本媒體一個解釋了。」奧斯穆斯此役並未將大谷翔平排進先發,無緣對決高中學長菊池雄星。

西雅圖T-Mobile球場今天湧進大批日本媒體和球迷,就是相準這場花卷東高校的學長與學弟對決,但奧斯穆斯排出的先發打序並未回應期待,大谷翔平休兵,改由陸克洛伊(Jonathan Lucroy)擔任先發指定打擊。

奧斯穆斯解釋,未讓大谷先發,是因為他傾向讓大谷在周末對戰另外兩名左投,「日本球迷現在可能不喜歡我,告訴他們,我很抱歉。」大谷今天未對左投菊池先發,但預計在系列賽第三戰和第四戰進入打線,對戰左投米隆(Tommy Milone)和岡薩雷斯(Marco Gonzales)。

水手教頭瑟維斯(Scott Servais)也被問到,對於這場同鄉對決破局是否感到失望?他表示,「我只擔心我們25人名單內的球員,我不需要擔心奧斯穆斯的事,反正他還是排了楚奧特(Mike Trout)。」

奧斯穆斯的調度確實讓許多媒體與球迷都失望,不少人留言,「如果是索夏(Mike Scioscia)就會讓大谷先發」,「當你決定今晚要帶著家人來到球場,花了大筆錢買門票、停車、買食物,但奧斯穆斯決定做出這樣的調度。」

From Hanamaki Higashi High School to the big leagues. Shohei Ohtani and Yusei Kikuchi meet up pregame.



花巻東高等学校 pic.twitter.com/ANPeetfcf2