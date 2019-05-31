中職／滿貫砲助悍將擒獅 林威廷英雄淚

2019-05-31 00:56 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／新北報導



悍將隊林威廷（中）五局下擊出滿貫全壘打，助隊獲勝。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊昨天在新莊球場以八比五擊敗統一獅隊，本季先發機會不多的內野手林威廷成為最大功臣，他在五局下轟出中外野滿貫砲，本季首轟逆轉戰局，回到休息區落下英雄淚，形容心情太激動、亢奮才會如此。

悍將隊廿勝一和廿敗，勝率重返五成，上半季排名躍居第二，只落後猿隊兩場勝差，總教練陳連宏說：「就是拚了。」

林威廷（中）獲得單場MVP，開心熱舞。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

悍將隊昨天對決獅隊前，林威廷只出賽廿場，合計四十八個打席，固定先發機會有限，此役難得獲得先發機會，四次打擊一支安打，就是殺傷力最大的滿貫砲，哭到一堆隊友頻頻上前安慰。

陳連宏表示，前天對獅隊之戰比數落後很多時，林威廷代打揮出三壘打，因此昨天排進先發名單，這支滿貫砲非常關鍵。

獅隊洋投瑞安。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

悍將隊打完前四局一比五落後，五局下一口氣攻下五分後來居上，林威廷轟垮獅隊洋投瑞安；他表示，逮到直球攻擊，差不多就出棒，以扎實擊球為主，這球飛得有點高，本來沒什麼把握。

蔣智賢七局下擊出兩分全壘打。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

林威廷上一支全壘打是前年八月十三日，昨天終於再度開砲，生涯第十九轟到第廿轟足足等了六五五天，也是個人第三支滿貫砲，他說：「感謝每天來球場奮鬥的自己，沒有放棄。」

蔣智賢連四打席安打，打點、得分各三分，七局下從獅隊第二任投手奧斯丁的手中轟出兩分砲，本季第二轟出爐。

悍將後援投手羅國華。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

悍將隊中繼投手羅國華投二點一局，未被安打、未失分，奪下本季首勝，陳連宏說：「他凍結對方分數，打線再打回分數，好表現很關鍵。」