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中職／暌違655天再開轟 林威廷滿貫砲屠獅落淚

2019-05-30 22:15聯合報 記者藍宗標╱即時報導

富邦悍將隊今天在新莊球場對統一獅隊之戰，打完前四局1：5落後，五局下攻下五分逆轉戰局，林威廷本季首轟就是滿貫砲，成為致勝一擊，悍將終場8：5獲勝，上半季排名躍居第二。

獅隊面對悍將隊先發投手林煜清，一局上林祖傑、蘇智傑連續開轟，三局上追加兩分，四局上再得一分；林煜清本季初登板只投3.2局，被揮出六支安打包括兩轟，失五分全自責分，靠林威廷滿貫砲逃過敗投。

悍將隊四局下從獅隊洋投瑞安的手中追回一分，五局下張正偉安打、胡金龍保送，蔣智賢再安打攻下一分， 接著高孝儀保送形成滿壘，林威廷轟出中外野陽春砲，幫助球隊6：5超前，回到休息區激動落淚。

林威廷上一支全壘打是前年8月13日砲轟猿隊投手林國裕，今天終於再度開砲，生涯第19轟到第20轟足足等了655天，也是個人第三支滿貫砲，獲選單場MVP。

蔣智賢連四打席安打，打點、得分各三分，七局下從獅隊第二任投手奧斯丁的手中轟出兩分砲，本季第二轟出爐，悍將隊領先差距拉大到三分，獅隊無力挽回戰局，終止三連勝，排名掉到第三。

悍將隊中繼投手羅國華投2.1局，未被安打、未失分，奪下本季首勝；悍將隊20勝1和20敗，勝率重返五成，落後猿隊兩場勝差。

瑞安先發五局，被揮出九支安打、保送三次，失六分（全是自責分）吞敗，戰績掉到2勝2敗，獅隊21勝1和23敗，和排名墊底的中信兄弟隊之間沒有勝差。

林威廷蔣智賢
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