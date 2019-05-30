日職／王柏融全場坐板凳 清宮扛5棒轟3分砲

2019-05-30 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



旅日好手王柏融。 聯合報系資料照片／特派記者蘇志畬攝影 分享 facebook 日本火腿、羅德隊今天進行三連戰最後一戰，旅日好手王柏融不但未被排進先發名單，而且整場比賽缺席，20歲好手清宮幸太郎扛起五棒重任，四打數二安打、本季首轟出爐，火腿終場8：0獲勝，拚出本季最長四連勝紀錄。

王柏融在三連戰前兩戰都是先發五棒、左外野手，火腿監督栗山英樹今天把清宮從七棒升上五棒，仍是指定打者，近藤健介固定先發三棒，從三壘手改守左外野。

火腿首局就以四支安打攻下兩分，三局下再靠中田翔兩分砲（本季第11轟）和清宮、平沼翔太安打追加三分，取得5：0領先。

四局下一出局，近藤健介、中田翔安打後，清宮轟出中外野三分全壘打，幫助火腿把領先差距拉大為八分，羅德大勢已去，三連戰遭橫掃。

清宮24日重返一軍出賽，目前六場打擊率2成61（23支6），但六支安打有一支全壘打、三支二壘打，攻下九分打點。

火腿先發投手有原航平用119球獨撐九局，只被揮出四支安打，飆出13次三振，投出本季首場完封勝，且是無四死球完封勝紀錄，成為太平洋聯盟首位六勝投手（6勝2敗），防禦率降到1.69。

王柏融今天賽前155個打席，剛好符合規定，重返洋聯打擊排行榜，以2成73排名19，這場比賽坐板凳，再度退出排行榜，明天移師大阪對歐力士隊三連戰首戰，再看有沒有機會先發。

巨人、阪神隊之戰，旅日老將陽岱鋼也未先發，只以替補身分守右外野，未有打擊機會，巨人終場2：5落敗，在大阪甲子園球場兩戰全敗。