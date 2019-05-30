12強賽／猿參賽與教頭無關 領隊：外在條件解決了

2019-05-30 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊領隊劉玠廷澄清，桃猿隊參賽與否，不是取決誰擔任總教練。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華隊參與年底世界12強棒球賽，總教練今天確認由Lamigo桃猿隊教頭洪一中出任，也可能避免2017年經典賽猿隊不支援中華隊的狀況重演，但猿隊領隊劉玠廷澄清，「Lamigo桃猿隊參賽與否，不是取決誰擔任總教練。」

猿隊洪一中正式出任中華隊總教練，中職會長吳志揚今天指出，除了洪總的聲名遠播之外，若非洪總擔任總教練，原本也會擔心猿隊的參賽態度，可能造成沒那麼配合的狀況。

對此劉玠廷表示：「其實Lamigo桃猿隊參賽與否，不是取決誰擔任總教練，長期以來我們爭取參與國家隊一級賽事的權利、義務對等，追求職業球隊參賽的公平正義，今年因為體育署、協會（棒協）和中職簽署協議，外在條件不存在了。」

為爭取前進2020年東京奧運，中職、棒協和體育署透過三方會議達成合作共識，年初簽署合作協議書，劉玠廷說：「今年由中職負責主導及參賽，外在條件被解決了，不會有誰當總教練打不打的議題，跟誰當總教練沒關係。」

劉玠廷也提到，當初先畫了三方協議的大框架，但目前相關細節、權利義務都還未釐清，中職和協會仍在磋商，「希望盡快有好結果。」

經過中職聯盟、秘書長馮勝賢的不斷勸進，洪一中出任總教練一事終於成定局，劉玠廷說：「大家一直在溝通，其他3隊也在領隊會議裡表達，希望洪總當總教練的意願，會議當中有表達洪總的意願和球團立場，最後還是把決定權讓給大家決定，畢竟這是中職主導參賽的賽事。」

今天中職宣布，將由洪一中率領中華隊，任務從今年底世界12強賽到2020年東京奧運，劉玠廷也尊重最終決定，他說：「就像總欸（洪一中）講的，決定的之後就往前看，認真把這事做好。」