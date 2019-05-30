12強賽／若非洪總帶兵 吳志揚曾擔心猿參賽態度

2019-05-30 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



吳志揚透露，如果不是由Lamigo桃猿隊總教練洪一中出任世界12強中華隊教頭，曾擔心猿隊參賽態度。 聯合報系資料照 分享 facebook

經過中職「三顧茅廬」，Lamigo桃猿隊總教練洪一中點頭出任世界12強中華隊教頭，為組成「最強中華隊」跨出第一步，中職會長吳志揚坦言，「如果不是洪總當總教練，我們原本也擔心他們（猿隊）的態度，會沒那麼配合。」

今年中職與棒協今年簽署合作協議書，為進軍東京奧運棒球賽攜手合作，包括今年世界12強賽、明年奧運資格賽及東京奧運，中華隊的「組、訓、參賽」由中職負責，中華隊教頭也由中職決定，並經由選訓會議通過後確認，今天確定由洪一中接下中華隊教頭。

在2017年經典賽時，中職、棒協針對一級賽事權利分配談不攏，中職全面退出，猿隊也不支援參賽，間接導致中華隊「兵敗南韓」，3連敗收場。但今年雙方攜手合作，由中職主導，且是洪總接下教頭，吳志揚直言，猿隊應該會全力支援。

吳志揚說：「洪總來當總教練，這問題應該就不會發生。」而日前洪總一度婉拒出任中華隊總教練，經中職不斷勸進，才終於等到洪總點頭，也讓中職鬆一口氣，吳志揚坦言，「除了洪總的聲名遠播之外，我們原本也會擔心這態度（猿隊不支援參賽），造成沒那麼配合的狀況。」

吳志揚表示，今年中職「終於」把期待已久的中華隊組、訓、參賽制度化，「在我們自己有掌握權時，聯盟自己要先團結一致。」以共組最強中華隊為目標。