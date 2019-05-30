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12強賽／中職不斷勸進 選訓會前等到洪一中點頭

2019-05-30 14:53聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

經過中職多次的勸進，在今天中華隊選訓會議召開之前，Lamigo桃猿隊總教練洪一中...
經過中職多次的勸進，在今天中華隊選訓會議召開之前，Lamigo桃猿隊總教練洪一中終於點頭出任中華隊教頭。 聯合報系資料照
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經過中職多次的勸進，在今天中華隊選訓會議召開之前，Lamigo桃猿隊總教練洪一中終於點頭出任中華隊教頭，將帶領國家隊參與世界12強賽，力拚2020年東京奧運門票。

日前中職領隊會議上，除了猿隊外的3隊都推薦洪一中擔任中華隊教頭，但洪總婉拒，吳志揚透露：「當時選訓委員會還沒正式組成，是在領隊會議時討論，大家認為，洪總是滿適合的人選，但Lamigo劉領隊（劉玠廷）也代表洪總說，希望有其他人選，他們都願意支持。」

洪總雖表示希望把機會讓給年輕人，但也沒把話說死，直言自己並非「鐵板一塊」。吳志揚表示，這段期間，中職秘書長馮勝賢不斷和劉玠廷及洪總溝通，吳志揚也曾當面向劉玠廷交換意見，「經過非常多次的討論，終於獲得共識。」

這期間4隊間也持續溝通，吳志揚說：「也有預想過如果洪總真的不願意怎麼辦，但大家都沒有動搖。」一直到今天選訓會議召開之前，洪總才同意接下這重擔，任務從今年底世界12強賽，到明年可能的6搶1奧運資格賽及2020年東京奧運。

吳志揚表示，以洪一中的經歷，擔任中華隊總教練相當適合，「他曾6度獲選中華職棒年度總教練，去年也是全聯盟第一個拿到生涯800勝的教頭，是戰績最輝煌的教頭，另外他也帶領中華隊取得北京奧運門票，有過這經驗，目前在職棒的戰績也相當穩定，我想由他出線，大家都沒話講。」

中華隊中職劉玠廷
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